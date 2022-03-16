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Принято решение о проведении форума «108+ родителей»-2022 в Красноярске

Принято решение о проведении форума «108+ родителей»-2022 в Красноярске
Иллюстрация: 108родителей.рф

Усилие или насилие, родительские факапы и подростковая трибуна — организаторы III Международного форума «108+ родителей» рассказали, что будет происходить на независимой образовательной площадке.

#НОВОСТИ

Напомним, международный форум «108+ родителей» уже третий год проходит по инициативе сети образовательных центров «Умка».  Главной тема форума-2022 — «Выбор и ответственность». Все площадки события развиваются ключевой дискуссионный вектор. «Учиться или работать?», «Усилие или насилие?», «Послушный или самостоятельный?», «Родительский бред по результатам аудита», сторителлинг родительских факапов — продолжают актуализированную тему.

Уже по традиции в работе форума примут участие федеральные эксперты в сфере образования. Один из них, Мария Миркес, вот уже три года участвуют в создании архитектуры повестки события. 

Как и в прежние годы на форуме будет много интерактивных площадок. Это и образовательные баттлы, и подростковая конференция Умка TEDdy, и прямые онлайн-трансляции с родителями из разных стран мира

Какое-то непродолжительное время мы сомневались, проводить ли форум. Экономически время сложное. Но в результате выбрали сфокусироваться на своей цели: сохранять и преумножать сообщество единомышленников, осознанных родителей, просвещать их о значении субъектности, самостоятельности и инициативы. Мы выбрали учиться у лучших и обмениваться опытом с грамотными экспертами в образовании, делать хорошо, то, что мы любим и умеем. А ещё поддерживать друг друга и помогать в обмене опытом всем родителям и коллегам», — отметила Татьяна Андреева, основатель сети образовательных центов «Умка», идеолог и организатор форума.

 

Добавим, форум состоится 10 апреля 2022 в Novotel (ул. Карла Маркса, 123).

О том, как стать участником и партнером форума узнавайте здесь

 

Автор: Петр Савельев
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