Аэропорт Красноярск подвел итоги февраля: пассажиропоток стал меньше, но больше
В феврале 2022 года красноярский аэропорт обслужил 165 595 человек. Это на 30% больше, чем в феврале 2021 года, но на 19% меньше, чем в январе 2022-го. Впрочем, это нормально.
Пресс-служба аэропорта уточняет, что сокращение пассажирского трафика – стандартное явление для февраля и не связано с международной ситуацией.
Всего в феврале текущего года совершено 1300 самолетовылетов, что на 25% больше, чем годом ранее, а грузооборот вырос на 24% относительно февраля 2021 года и составляет 1 693 тонны. По сравнению с январём 2022 года, когда было обслужено 1459 тонн груза, показатель увеличился на 16%.
Самыми востребованными направлениями полетов в феврале стали Москва, Новосибирск, Сочи, Иркутск, Норильск и Санкт-Петербург. Лидер по перевозкам по-прежнему «Аэрофлот», на втором месте по объему пассажиров S7, далее идут «Победа», Utair и «Красавиа».
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