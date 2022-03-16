Тушь-«плевалка» вместо импортных брендов? Нет! – Мария Никитенко, бьюти-стилист
Ежедневно мы узнаем о косметических компаниях, которые приостанавливают свою работу в России. Что делать, если на полках магазинов больше не будет любимого крема, сыворотки или туши для ресниц?
Мария Никитенко, бьюти-стилист
На мой взгляд, паниковать в этой ситуации не стоит, я как эксперт по подбору косметики расскажу, на какие бренды стоит обратить внимание.
Часто от блогеров можно услышать рассказы о чудо креме за копейки, и это правда: такие кремы производятся на старейших российских фабриках «Невская косметика» и «Свобода». И еще огромный ассортимент ухаживающей и декоративной косметики. Да, упаковка выглядит не очень привлекательно. Это не роскошные стеклянные баночки, а, как и прежде, алюминиевые и пластиковые тюбики. Но что внутри? Тот же тональный крем «Балет» производят по современным технологиям.
И, кстати, на этих фабриках по контракту делают косметику и бытовую химию для других косметических компаний.
Благодаря контрактному производству и появлению маленьких лабораторий в России лет десять назад стали возникать многие бренды ухаживающей и декоративной косметики.
Ухаживающая косметика
Самый крупный бренд органической косметики из Сибири - «Natura Siberica»: в ассортименте все, что нужно для ухода.
- «Ботавикос» состоит в международной федерации по эфирным маслам. Производят 50 растительных масел и баттеров, 83 эфирных масла, 88 натуральных косметических продуктов.
- «Architect Demidoff» - ухаживающие средства для мужчин. Способствуют замедлению старения, стимулирует рост волос и делает их здоровыми.
- Бренд, основанный биохимиком, - «22/11 cosmetics».
- Космецевтика «ATB LAB».
- Косметика на основе первого живого коллагена «COLLA GEN».
- Органическая косметика «BEREZKA».
- Натуральная и гипоаллергенная косметика «Glosskin».
- Парфюмерный скраб «DREMMORE».
- Масло помадного дерева «AGORA».
- Натуральная косметика на основе конопли «1753 Cosmetics».
- Органическая косметика «True Alchemy».
- Интеллектуальный уход за кожей «Heleo4».
- Косметика, созданная в Крыму - «Crimean Seasons» и «Крымская роза».
- Натуральная косметика «OZ» Organic Zone.
И это только начало списка брендов, которые выпускают ухаживающую косметику.
Бренды декоративной косметики не уступают. Собственные – и весьма неплохие – линейки производят крупные сети «Рив Гош», «Лэтуаль» и «Золотое яблоко».
- Декоративная косметика «Лэтуаль» носит такое же название.
- Рив Гош производит несколько брендов: Eva mosaic, Гурмандиз, а бренд №1 создавался как профессиональная декоративная косметика.
- «Manly Pro». У этой марки можно найти отличные кисти для макияжа. Тональные кремы, тени, тинты для бровей… Многие визажисты любят косметику этого бренда и наполняют ею свой кейс. Кроме декоративной косметики есть и уход. Единственный минус – часть сырья привозится.
- «Promakeup laboratory». Первый российский бренд профессиональной декоративной косметики с уникальными формулами. У них отличная термотушь. Можно легко собрать свою косметичку только из средств этого бренда. А визажистам это сделать будет не только просто, но и выгодно.
- «Sigil Inpired» (Tammy Tanuki). Креативная косметика, бренд, который работает с пигментами. Здесь можно найти блестки и насыщенные пигменты. Все что нужно для креатива или праздника.
- «Самосвет» - маленький бренд из Санкт-Петербурга, интересен для тех, кто любит кремовые текстуры и мономакияж.
- «AnnBeauty» - этот бренд смело можно назвать российским люксом. Создательница бренда – известный визажист Анна Карташова, она точно знает, что нужно для красивого макияж. В ассортименте декоративная косметика и кисти.
- «Romanovamekeup» - изначально это был небольшой бренд накладных ресниц, созданный визажистом Ольгой Романовой, но со временем она существенно расширила ассортимент. Лучшая красная помада в стике, пожалуй, у этого бренда.
- «Shik» - middle-сегмент, но по качеству не уступает люксу. Декоративная и ухаживающая косметика отличного качества, понравится и любителям, и профессионалам. Однако часть сырья закупается в Европе и Азии. Так что могут быть временные трудности. Но основательница бренда визажист Наталья Шик уже занялась созданием собственного производства в Новосибирске.
И еще огромное количество брендов декоративной косметики:
- Суперстойкие карандаши для губ, отличные тинты и блески - OK beauty.
- Краски для макияжа от Krygina Cosmetics
- Весь ассортимент декоративной косметики по доступной цене – Stellary.
- Молодой бренд от российской певицы Веры Брежневой – Vera.
- Очень разнообразные оттенки теней от Elian.
- Молодой, но набирающий обороты бренд Make Up Secret.
- Бренд из Воронежа, который делает очень интересную косметику, - Art Makeup.
Мне кажется, что, имея такой выбор, не стоит бежать и панически скупать привычные европейские бренды. Давайте посмотрим, что еще создадут наши российские производители. Как изменится упаковка и свойства. Впрочем, если есть острая необходимость, то возьмите привычную импортную баночку, чтобы не было стресса в переходе на новую косметику.
Корейская косметика
Тут есть настоящие хиты. Единственная неприятность в этих брендах – это их нестабильность. Поскольку производство косметики в Корее дотируется государством, появляется огромное количество брендов. Но так же быстро они и исчезают.
Очень часто меняются формулы, упаковка, и мы просто не узнаем эту косметику на полках.
У корейских производителей есть отличные тональные средства, термостойкие туши, средства для бровей и бальзамы для губ. Думаю, в ближайшее время мы увидим еще больше корейских брендов на полках.
Белорусская косметика
С ней мы практически не знакомы. Обычно продаются разрозненные средства, и к какому конкретно бренду они относятся, непонятно. Не хватает сайтов с подробной информацией об этих брендах, а в магазинах часто нет даже тестеров. Но возможности развития у этих производителей есть.
В общем, без косметики мы не останемся, проводить время у зеркала в компании туши-«плевалки» нам точно не грозит.