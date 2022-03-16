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Бывший главврач красноярского перинатального центра получил 10 лет за взятки

Бывший главврач красноярского перинатального центра получил 10 лет за взятки
Иллюстрация: pixabay.com

Вместе с ним по делам проходила и бывшая старшая медсестра учреждения. Она отделалась штрафом и дисквалификацией.

#НОВОСТИ
Бывший главврач Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства (перинатальный центр) Андрей Павлов получил реальный срок за коррупцию, об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю.
 
Как установило следствие, Павлов вместе с тогдашней старшей медсестрой перинатального центра Лидией Клитенкович четыре года (с начала 2015 по конец 2017) получали от медицинских компаний Красноярска и Новосибирска взятки за победу в торгах на заключение госконтрактов с медучреждением на поставку медицинских товаров.
 
В общей сложности за означенный срок ими было получено взяток на более чем 4,3 млн рублей. Всего пара медработников проходила по десяти эпизодам.
 
Суд счел выводы следствия достоверными и приговорил Андрея Павлова к 10 годам колонии строго режима, а также к штрафу в 7 млн рублей и дисквалификации на семь лет. Лидия Клитенкович избежала тюремного срока, отделавшись штрафом в 6 млн рублей и дисквалификацией опять же на семь лет.
 
Приговор пока в силу не вступил. По информации «Коммерсанта», защита Павлова намерена его (приговор) обжаловать.
 
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Автор: Петр Савельев
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