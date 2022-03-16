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Компьютерные мошенники стали «косить» под ФСБ

Компьютерные мошенники стали «косить» под ФСБ
Иллюстрация: pixabay.com

Об опасной интернет-рассылке предупредил депутат Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев. Он получил фишинговое сообщение на электронную почту.

#НОВОСТИ

Мошенники ссылаются на некое требование ФСБ о защите о компьютерных атак. В письме опубликована ссылка на архив с якобы антивирусом и инструкция по его активации. В письме также сообщается, что «антивирусная программа» будет доступна к свободному скачиванию на сайте ФСБ России.

Никакого отношения к ФСБ ни письмо, ни ссылка на файл не имеют! Устанавливать их нельзя!» - предупреждает Зайцев.

Депутат попросил своих подписчиков предупредить об опасности друзей и родственников.

Компьютерные мошенники стали «косить» под ФСБ 1

Напомним, о всплеске кибермошенничества предупреждал Банк России. Мошенники пытаются вызвать у потенциальной жертвы страх – потери денег или важных данных.

 

Автор: Петр Савельев
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