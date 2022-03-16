Александр Усс: Лесопромышленники пострадали от санкций и нуждаются в господдержке

Отрасль много потеряла после введения санкционных ограничений. Это касается производства пеллет и пиломатериалов, которые в массе своей уходили на экспорт.

Лесопромышленный комплекс России нужно внести в список пострадавших от санкций отраслей и обеспечит господдержкой. С такой инициативой губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко (курирует СФО). Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Основная причина, по которой отрасль пострадала от введения санкций, это потеря рынков сбыта. Так, из Красноярского края пиломатериалы традиционно поставлялись в Китай, страны СНГ и Египет, а пеллеты практически полностью — в Европу. Глава региона считает, что это может привести к невыполнению предприятиями ЛПК своих социальных и финансовых обязательств.

Губернатор обозначил возможность субсидий на транспортировку пеллет на рынок Азии, введение налоговых послаблений для экспортно ориентированных предприятий, а также малого и среднего бизнеса, занимающегося глубокой переработкой древесины, предоставление отсрочки всех этапов реализации приоритетных инвестиционных проектов до одного года», — рассказали в пресс-службе главы региона.

Реакции правительств РФ пока не последовало.

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