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Александр Усс: Лесопромышленники пострадали от санкций и нуждаются в господдержке

Александр Усс: Лесопромышленники пострадали от санкций и нуждаются в господдержке
Иллюстрация: krskstate.ru

Отрасль много потеряла после введения санкционных ограничений. Это касается производства пеллет и пиломатериалов, которые в массе своей уходили на экспорт.

#НОВОСТИ
Лесопромышленный комплекс России нужно внести в список пострадавших от санкций отраслей и обеспечит господдержкой. С такой инициативой губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко (курирует СФО). Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
 
Основная причина, по которой отрасль пострадала от введения санкций, это потеря рынков сбыта. Так, из Красноярского края пиломатериалы традиционно поставлялись в Китай, страны СНГ и Египет, а пеллеты практически полностью — в Европу. Глава региона считает, что это может привести к невыполнению предприятиями ЛПК своих социальных и финансовых обязательств.
Губернатор обозначил возможность субсидий на транспортировку пеллет на рынок Азии, введение налоговых послаблений для экспортно ориентированных предприятий, а также малого и среднего бизнеса, занимающегося глубокой переработкой древесины, предоставление отсрочки всех этапов реализации приоритетных инвестиционных проектов до одного года», — рассказали в пресс-службе главы региона.
Реакции правительств РФ пока не последовало.
 
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Начало года показало отрицательную динамику зарубежных поставок красноярского зерна. Отгрузки же внутри России вросли настолько, что смогли перекрыть падение экспорта.

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В регионе в 2021 на 39% снизился объем незаконно заготовленной древесины, — сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского края.

Автор: Петр Савельев
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