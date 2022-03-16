Ольга Абанцева: Времена не выбирают, в них живут…

Непростые времена — это экзамен, который покажет, насколько наше общество воспитало в себе эмпатию и милосердие. Но времена не выбирают, в них живут. И стараются по возможности делать добрые дела.

Ольга Абанцева, сооснователь БФ «Добро24.ру»

Как хрупко то, что создано с любовью, многолетними усилиями, направленными на развитие, с надеждами на то, что еще чуть-чуть — и станет легче делать свою работу, ее результат принесет еще большую пользу. Это про красноярский благотворительный фонд «Добро24.ру», но, полагаю, сегодня это общее место — как для общественных организаций, так и для бизнеса.

И важно устоять, и сохранить самое главное: людей и смыслы.

Смыслы маленького благотворительного фонда «Добро24.ру» предельно просты: протянуть руку помощи семьям с тяжелобольными детьми и по возможности облегчить маленьким пациентам пребывание в медучреждениях, помочь врачам спасать детей.

Люди фонда — это 11 мальчиков и 11 девочек из разных городов и сел Сибирского федерального округа с диагнозами ДЦП, онкология, буллезный эпидермолиз, поражение ЦНС, которым сейчас открыты сборы на сайте www.dobro24.ru. Лечение, реабилитация, авиабилеты к врачам в столичные центры, перевязочные средства, специальное питание. Все это — программа фонда «Спасем жизнь вместе», программа адресной помощи конкретным детям.

Почти каждого из них мы знаем много лет, они растут у нас на глазах. Попав однажды на сбор в фонде, каждый из наших подопечных становится членом фондовской семьи. Потому что мы понимаем: разовая, несистемная помощь бессмысленна. Большинству наших подопечных необходима регулярная поддержка.

За 10 лет работы фонда персональную помощь получили 224 ребенка, но они и их семьи получали эту помощь регулярно. И сейчас, в обстановке экономической неопределенности, страшно подумать, если эта помощь не придет.

Отмечу, 80 % пожертвований в маленький региональный фонд делали обычные люди — повара, музыканты, журналисты, медсестры, учителя, рабочие, таксисты, рукодельницы и домашние кондитеры. Тысячи людей самых разных профессий жертвовали свои тяжело заработанные деньги чужим детям, увидев их историю в СМИ или в социальных сетях. Сейчас есть все основания полагать, что большое сердце наших жертвователей, их милосердие, так щедро даримое детям фонда, войдет в диссонанс с возможностями кошелька.

Но не только адресные сборы нашим подопечным вызывают тревогу. Программы помощи детским больницам города и края «Вместе легче», «Мешочек чистоты», «Счастливая мама — здоровый малыш», совместная с фондом «Подари жизнь» программа диагностики детских лейкозов не должны, не могут прекратиться.

И поэтому сегодня я взываю к бизнесу, понимая всю серьезность и нестабильность экономической ситуации: если у вас сейчас есть возможность проявить социальную ответственность, проявите ее, пожалуйста. Это может быть очень скромное пожертвование — разовое или регулярное. И оно может не отвечать вашим личным внутренним представлениям о размере благотворительных взносов с оглядкой на примеры благотворителей из списка Forbs — сегодня любое пожертвование бесценно.

Ведь 35 компаний, пожертвовавших по 2 тыс. рублей в месяц, — это высокотехнологичная диагностика лейкозов, которую не делают по ОМС, для 10 детей Красноярского края и Хакасии.

10 компаний, пожертвовавших по 10 тыс. рублей, — это полноценная реабилитация для ребенка с ДЦП.

Одна компания, сделавшая пожертвование в 50 тыс. рублей, — запас питания для девочки-бабочки с буллезным эпидермолизом.

Сохранить людей и смыслы, все еще имея возможность помогать тем, ради кого создан и работает маленький красноярский благотворительный фонд «Добро24.ру».

Пусть непростые времена — это экзамен, который покажет, насколько наше общество воспитало в себе эмпатию и милосердие. Но времена не выбирают, в них живут. И стараются по возможности делать добрые дела.