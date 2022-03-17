Губернатор Усс завел канал в Телеграме и рассказал про бюджет

Канал создан 17 марта, а первой публикацией в нем стал комментарий по корректировке бюджета, которая должна стать одной из самых важных антикризисных мер.

Губернатор объяснил, что расходы края на поддержание устойчивости экономики будут увеличены на 27 млрд рублей. Такой объем выделенных средств Александр Усс назвал беспрецедентным и даже в какой-то мере историческим решением. Средства пойдут на повышение зарплат бюджетникам (6 млрд), 12 млрд заложены в так называемый «бюджет развития». Что именно входит в это понятие, губернатор не расшифровал. Но уточнил, что в том числе увеличатся расходы на благоустройство, строительство дорог, обновление парка пассажирского и специального транспорта в крае. 600 млн направят на закупку квартир для детей-сирот.

Глава региона также сообщил, что просит депутатов Заксобрания принять корректировку бюджета в кратчайшие сроки.

Время дорого, и деньги должны работать на людей здесь и сейчас», - заключил губернатор.

Напомним, инстаграм-аккаунт появился у главы региона в 2019 году, несколько дней назад губернатор объявил, что прекращает работу в этой соцсети. Но момент ухода у аккаунта было почти 38 тысяч подписчиков.

У телеграм-аккаунта главы края за время написания этой новости прибавилось более 200 подписчиков.