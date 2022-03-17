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Губернатор Усс завел канал в Телеграме и рассказал про бюджет

Губернатор Усс завел канал в Телеграме и рассказал про бюджет
Иллюстрация: kurieronline.ru

Канал создан 17 марта, а первой публикацией в нем стал комментарий по корректировке бюджета, которая должна стать одной из самых важных антикризисных мер.

#НОВОСТИ

Губернатор объяснил, что расходы края на поддержание устойчивости экономики будут увеличены на 27 млрд рублей. Такой объем выделенных средств Александр Усс назвал беспрецедентным и даже в какой-то мере историческим решением. Средства пойдут на повышение зарплат бюджетникам (6 млрд), 12 млрд заложены в так называемый «бюджет развития». Что именно входит в это понятие, губернатор не расшифровал. Но уточнил, что в том числе увеличатся расходы на благоустройство, строительство дорог, обновление парка пассажирского и специального транспорта в крае. 600 млн направят на закупку квартир для детей-сирот.

Глава региона также сообщил, что просит депутатов Заксобрания принять корректировку бюджета в кратчайшие сроки.

Время дорого, и деньги должны работать на людей здесь и сейчас», - заключил губернатор.

Напомним, инстаграм-аккаунт появился у главы региона в 2019 году, несколько дней назад губернатор объявил, что прекращает работу в этой соцсети. Но момент ухода у аккаунта было почти 38 тысяч подписчиков.

У телеграм-аккаунта главы края за время написания этой новости прибавилось более 200 подписчиков.

 

Автор: Петр Савельев
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