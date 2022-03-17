Кофейни «Батончик» закроются 20 марта

Сеть кофеен официально попрощалась с покупателями. Закрытие объясняют резким ростом цен на кофе и расходные материалы. Между закрытием и кратным повышением цен менеджеры выбрали первое.

В своих официальных аккаунтах сеть объяснила: «Кофе стал дороже на 30-50%, стаканчики на 70%, и мы не можем уже быть «Батончиком» и теряем свою основную миссию – предлагать хороший кофе по хорошей цене». Стоимость чашки любого напитка в сети колебалась от 79 до 99 рублей.

На данный момент в Красноярске работают пять заведений сети, ими управляет компания «ФудМуд».

Как пояснила ДК генеральный директор сети ресторанов «ФудМуд» Наталья Панова, рост цен на кофе и расходные материалы не просто резкий.

Килограмм зерна раньше стоил 900 рублей, сейчас – 1650, и это еще не финал. Но при таком росте теряется наше главное уникальное торговое предложение: качественный и доступный по цене кофе. Нам надо было либо закрываться, либо ставить цену в 150-200 рублей за стакан, и это точно меняет ассортимент, клиентуру… Это уже не «Батончик», - рассказала Наталья Панова.

Сотрудников кофеен из компании не увольняют: они продолжат работу в других ресторанах «ФудМуд». Последний день работы кофеен - 20 марта, воскресенье.