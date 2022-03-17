Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.03
111,48
122,45
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Три независимых директора-иностранца покидают «Норникель»

Три независимых директора-иностранца покидают «Норникель»
Иллюстрация: luchshie-akcii.ru

Как сообщила пресс-служба компании, независимые неисполнительные директора сами приняли решение выйти из состава Совета директоров.

#НОВОСТИ

Речь идет о Гаррете Пенни, Роджере Маннингсе и Роберте Эдвардсе. На их места будут избраны другие директора.

Кандидаты для избрания в Совет директоров будут объявлены в установленном порядке», - говорится в сообщении компании.

«Норникель» - крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также один из крупнейших производителей платины и меди. Производственные мощности компании расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, в Забайкальском крае, а также в ЮАР и Финляндии.

Ранее стало известно о выходе четырех иностранных граждан из Совета директоров золотодобывающей компании «Полюс».

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Александр Усс: Лесопромышленники пострадали от санкций и нуждаются в господдержкеАлександр Усс: Лесопромышленники пострадали от санкций и нуждаются в господдержке
  • Красноярские компании готовятся экономить на бумагеКрасноярские компании готовятся экономить на бумаге
  • «Командор» лишил «конкурента» права на товарный знак«Командор» лишил «конкурента» права на товарный знак
  • ВКонтакте — это то, что мы заслужилиВКонтакте — это то, что мы заслужили
  • Как связана система SWIFT и личные деньги граждан?Как связана система SWIFT и личные деньги граждан?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.