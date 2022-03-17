Три независимых директора-иностранца покидают «Норникель»

Как сообщила пресс-служба компании, независимые неисполнительные директора сами приняли решение выйти из состава Совета директоров.

Речь идет о Гаррете Пенни, Роджере Маннингсе и Роберте Эдвардсе. На их места будут избраны другие директора.

Кандидаты для избрания в Совет директоров будут объявлены в установленном порядке», - говорится в сообщении компании.

«Норникель» - крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также один из крупнейших производителей платины и меди. Производственные мощности компании расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, в Забайкальском крае, а также в ЮАР и Финляндии.

Ранее стало известно о выходе четырех иностранных граждан из Совета директоров золотодобывающей компании «Полюс».