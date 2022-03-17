Красноярский край может стать логистическим хабом для Азии

Перспективы развития экономики Красноярского края обсудили сегодня на съезде лидеров общественной организации «Опора России», который проходит в столице региона.

Красноярский край может стать логистическим центром по доставке товаров из Китая и стран Азиатского-Тихоокеанского региона. Об этом на съезде лидеров «Опоры России» заявил президент организации Александр Калинин.

Сейчас очень многие переключаются на поставки из Китая и азиатского региона. Красноярский край может даже от этой перезагрузки выиграть, в связи с тем, что многие компании, возможно, разместят здесь сборочные производства, склады и складские центы. Здесь люди обладают необходимыми компетенциями. С точки зрения географии, край очень удобно расположен между Азиатско-Тихоокеанским регионом и центральной частью России», - сказал он.

Калинин также отметил, что этому процессу может помочь необходимость решения задач перестройки логистики для насыщения российского рынка, которые сегодня стоят как никогда остро.