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Красноярский край может стать логистическим хабом для Азии

Красноярский край может стать логистическим хабом для Азии
Иллюстрация: pixabay.com

Перспективы развития экономики Красноярского края обсудили сегодня на съезде лидеров общественной организации «Опора России», который проходит в столице региона.

#НОВОСТИ

Красноярский край может стать логистическим центром по доставке товаров из Китая и стран Азиатского-Тихоокеанского региона. Об этом на съезде лидеров «Опоры России» заявил президент организации Александр Калинин.

Сейчас очень многие переключаются на поставки из Китая и азиатского региона. Красноярский край может даже от этой перезагрузки выиграть, в связи с тем, что многие компании, возможно, разместят здесь сборочные производства, склады и складские центы. Здесь люди обладают необходимыми компетенциями. С точки зрения географии, край очень удобно расположен между Азиатско-Тихоокеанским регионом и центральной частью России», - сказал он.

Калинин также отметил, что этому процессу может помочь необходимость решения задач перестройки логистики для насыщения российского рынка, которые сегодня стоят как никогда остро.

 

Автор: Наталья Кобец
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