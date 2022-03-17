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«Норникель» сделает работу с контрагентами еще более быстрой и открытой

«Норникель» сделает работу с контрагентами еще более быстрой и открытой
Иллюстрация: Норникель

«Норникель» продолжает активно внедрять цифровые сервисы в бизнес-процессы. На этот раз новшества коснулись работы с контрагентами. Как они изменят привычное взаимодействие?

#НОВОСТИ

Контрагенты «Норникеля» теперь смогут быть более вовлеченными в процесс исполнения договоров и получат новые возможности для формирования первичных документов. Все это стало возможным благодаря сервису Личного кабинета поставщика, функционал которого был расширен в начале этого года для ряда компаний Норникеля».

Обновленный сервис позволяет поставщикам «Норникеля» управлять документооборотом, формирующимся в ходе исполнения договоров закупки МТР и работ/услуг, отслеживать статусы этапов работ, обмениваться с кураторами договоров «Норникеля» файлами и мгновенными сообщениями. Благодаря запуску обновленного Личного кабинета поставщика процесс исполнения договоров стал более прозрачным, а ежедневное взаимодействие между сторонами значительно ускорилось. Как отметил вице-президент «Норникеля» по экономике Дмитрий Кушнарев, запуск обновленного Личного кабинета поставщика станет новым этапом развития документооборота между Группой компаний и её контрагентами:

Наша основная цель — это стремление вывести взаимодействие с поставщиками на новый, более высокий уровень отношений благодаря внедрению цифровых технологий и автоматизации рутинных операций. Мы надеемся, что пользователями Личного кабинета станут все наши поставщики, и это послужит основой нового этапа развития инструментов договорных отношений», — прокомментировал запуск обновленного сервиса Дмитрий Кушнарев.

С начала этого года к Личному кабинету поставщика были подключены 4 компании, входящие в «Норникель»: Департаменты Главного офиса, АО «Кольская горно-металлургическая компания», АО «Норильсктрансгаз» и ООО «Медвежий ручей», однако на этом планы по интеграции сервиса не заканчиваются. Уже к сентябрю все компании «Норникеля» будут осуществлять коммуникацию с поставщиками по-новому.

 

Автор: Петр Савельев
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