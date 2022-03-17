Предприятия края используют Big Data МТС для подбора сотрудников из других регионов

МТС реализовала крупный проект по поиску сотрудников для ООО «Норильскникельремонт» – одного из крупнейших многопрофильных предприятий ремонтно-строительной сферы.

Благодаря использованию инструментов Big Data при поиске кандидатов количество откликов на вакансию увеличилось в несколько раз.

Поиск потенциальных кандидатов проводился среди жителей Красноярского края, Хакасии, Кузбасса, Башкартостана, Челябинской, Нижегородской, Курской областей и других регионов страны. С помощью инструментов Big Data МТС были отобраны абоненты, чья мобильная активность похожа на поведение фокус-группы, ранее искавшей работу по аналогичным специальностям. Алгоритм работает с обезличенными данными: то есть, ни у кого нет доступа к какой-либо информации о конкретных абонентах.

Далее потенциальным кандидатам, подтвердившим свое согласие на получение рассылок, отправляется SMS-сообщение с предложением вакансии. Если абоненту интересно предложение — по ссылке из сообщения он может перейти на страницу с подробным описанием, откликнуться и ожидать приглашения на собеседование или позвонить напрямую рекрутеру, который проводит финальный отбор. При этом заказчик проекта получает вовлеченного кандидата, обозначившего свое желание трудоустроиться.