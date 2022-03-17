Предприятия края используют Big Data МТС для подбора сотрудников из других регионов
МТС реализовала крупный проект по поиску сотрудников для ООО «Норильскникельремонт» – одного из крупнейших многопрофильных предприятий ремонтно-строительной сферы.
Благодаря использованию инструментов Big Data при поиске кандидатов количество откликов на вакансию увеличилось в несколько раз.
Поиск потенциальных кандидатов проводился среди жителей Красноярского края, Хакасии, Кузбасса, Башкартостана, Челябинской, Нижегородской, Курской областей и других регионов страны. С помощью инструментов Big Data МТС были отобраны абоненты, чья мобильная активность похожа на поведение фокус-группы, ранее искавшей работу по аналогичным специальностям. Алгоритм работает с обезличенными данными: то есть, ни у кого нет доступа к какой-либо информации о конкретных абонентах.
Далее потенциальным кандидатам, подтвердившим свое согласие на получение рассылок, отправляется SMS-сообщение с предложением вакансии. Если абоненту интересно предложение — по ссылке из сообщения он может перейти на страницу с подробным описанием, откликнуться и ожидать приглашения на собеседование или позвонить напрямую рекрутеру, который проводит финальный отбор. При этом заказчик проекта получает вовлеченного кандидата, обозначившего свое желание трудоустроиться.
МТС занимается анализом больших данных по самым разным направлениям с 2015 года. Компания накопила масштабную экспертизу и готова предлагать ее для решения практически любых задач. В том числе – для поиска сотрудников: проводить первичный отбор кандидатов с привлечением алгоритмов, которые беспристрастны в своих оценках. Это обеспечивает лучший результат, чем использование «ручного труда» для подбора. Подход оптимален для компаний с большим объемом массового подбора персонала, который необходимо быстро закрыть для бесперебойной работы. Это позволяет максимально точно сформировать портрет соискателя, а значит рекрутеры будут взаимодействовать с теми, кто действительно подходит и находится в поиске работы», — рассказал директор МТС в Норильске Павел Ситников.