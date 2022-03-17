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Глава «Россети Сибирь» Павел Акилин призвал малый бизнес не завышать цены

Глава «Россети Сибирь» Павел Акилин призвал малый бизнес не завышать цены
Иллюстрация: Россети Сибирь

Необоснованное завышение цен может сорвать планы ремонтной и инвестиционной программ. А это уже, в свою очередь, угрожает надежности работы электросетей.

#НОВОСТИ

Выступая на пленарном совещании Съезда лидеров «Опоры России» в Красноярске, Павел Акилин призвал участников рынка не поднимать цены без веских на то оснований и не отказываться от действующих контрактов. Такие примеры уже есть.

На сегодняшний день 30 наших контрагентов уже отказались от исполнения договоров по поставке продукции. Это осложняет исполнение текущей ремонтной программы. 107 закупок у нас не состоялось, потому что традиционные наши поставщики не пришли на конкурс. Некая турбулентность в существующих реалиях понятна, но если рост цен на металл еще можно как-то обосновать, то подорожание щебня в два раза ничем не объяснимо», - отметил Акилин.

При этом, по словам главы «Россети Сибирь», с 2015 года доля контрактов с отечественными компаниями выросла более чем в два раза. В Сибири и на Дальнем Востоке 84% всех закупок сетевой компании происходит при участии малого и среднего бизнеса.

Глава «Россети Сибирь» Павел Акилин призвал малый бизнес не завышать цены 1

Акилин отметил, что энергетики с пониманием относятся к необходимости авансовых платежей за работы и материалы и призвал призвал всех участников рынка к переосмыслению складывающихся партнерских взаимоотношений и развитию диалога между крупными корпорациями, средними и малыми компаниями.

Мы готовы работать долгосрочно с нашими партнерами, готовы рассматривать более плотные и тесные отношения, размещать заказы, но прошу всех учесть, что стартовать с ремонтной кампанией мы должны уже сейчас. И будем это делать – с партнерами, которые готовы принять наши условия как заказчика», - заявил он.

Съезд лидеров «Опоры России» в Красноярске продлится три дня, в его работе участвует правительство Красноярского края.

 

Автор: Петр Савельев
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