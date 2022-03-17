В Красноярске изменятся правила озеленения центральной части города
После обследования Зеленхозом более 400 деревьев и кустарников, выяснилось, что порядка 50 надо восстанавливать или вырубать.
Во время сезона 2022 зеленые насаждения будут высаживать с учетом городской инфраструктуры — у важных объектов нужно высаживать низкорастущие кустарники.
Дело в том, что деревья ветвями закрывают обзорность дорог, знаков и светофоров, — считают в городской администрации.
В центре столицы региона насчитывается более 100 свободных мест для высадки деревьев.
Озеленять центр города по новой методике начнут с наступлением стабильно теплой погоды.
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