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В Красноярске изменятся правила озеленения центральной части города

В Красноярске изменятся правила озеленения центральной части города
Иллюстрация: badfon.ru

После обследования Зеленхозом более 400 деревьев и кустарников, выяснилось, что порядка 50 надо восстанавливать или вырубать.

#НОВОСТИ

Во время сезона 2022 зеленые насаждения будут высаживать с учетом городской инфраструктуры — у важных объектов нужно высаживать низкорастущие кустарники.

Дело в том, что деревья ветвями закрывают обзорность дорог, знаков и светофоров, — считают в городской администрации.

В центре столицы региона насчитывается более 100 свободных мест для высадки деревьев.

Озеленять центр города по новой методике начнут с наступлением стабильно теплой погоды.

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Автор: Петр Савельев
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