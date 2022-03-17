На Авито начали модерировать спекулянтов

Представители Авито по Сибирскому федеральному округу прокомментировали актуальную тему спекулятивных продаж.

Появившиеся на платформе предложения о продаже продуктов по спекулятивным ценам, встревожили пользователей. В свою очередь представители Авито заявили, что намерены пресекать ценовые провокации.

Все спекулятивные объявления отклонены, в случае появления — будут смодерированы. В данной ситуации считаем правильным не допускать на платформе преднамеренных ценовых провокаций» — сообщил Артем Сиволапов, PR-менеджер

Также платформа удаляет объявления по установке платных сервисов для обхода блокировок.

Согласно действующему законодательству РФ запрещено размещение объявлений по установке сервисов для обхода блокировок регуляторов и обеспечению доступа к запрещённым на территории РФ ресурсам. Подобные объявления при обнаружении оперативно блокируются», — отметил г-н Сиволапов.

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