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Красноярскому аэропорту отремонтируют перрон

Красноярскому аэропорту отремонтируют перрон
Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Сейчас власти региона ищут подрядчика для выполнения этих работ. Закончить их планируют к 2024 году.

#НОВОСТИ
Аэропорту Красноярска заказали ремонт перрона. Соответствующее объявление появилось на сайте госзакупок.
 
Перрон планируется расширить и модернизировать всю сопутствующую инфраструктуру. За это власти готовы заплатить почти 2,3 млрд рублей.
Закончить работы нужно будет до конца 2023 года, а ввести обновленный перрон в эксплуатацию планируют до конца марта 2024-го.
Подать заявку можно до 1 апреля 2022 года. Итоги аукциона подведут 6 апреля.
 
Как рассказывал DK.RU гендиректор аэропорта Андрей Метцлер, помимо ремонта перрона в воздушной гавани планируют построить новый грузовой терминал и открыть воздушный пункт пропуска через границу в терминале № 2. Минимальный план по обслуживанию пассажиров на этот год — 3 млн человек. Для сравнения: в 2021-м их было 2,73 млн.
 
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Аэропорт Красноярск вновь признали лучшим в России

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Автор: Петр Савельев
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