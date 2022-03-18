Красноярскому аэропорту отремонтируют перрон

Сейчас власти региона ищут подрядчика для выполнения этих работ. Закончить их планируют к 2024 году.

Аэропорту Красноярска заказали ремонт перрона. Соответствующее объявление появилось на сайте госзакупок.

Перрон планируется расширить и модернизировать всю сопутствующую инфраструктуру. За это власти готовы заплатить почти 2,3 млрд рублей.

Закончить работы нужно будет до конца 2023 года, а ввести обновленный перрон в эксплуатацию планируют до конца марта 2024-го.

Подать заявку можно до 1 апреля 2022 года. Итоги аукциона подведут 6 апреля.

Как рассказывал DK.RU гендиректор аэропорта Андрей Метцлер, помимо ремонта перрона в воздушной гавани планируют построить новый грузовой терминал и открыть воздушный пункт пропуска через границу в терминале № 2. Минимальный план по обслуживанию пассажиров на этот год — 3 млн человек. Для сравнения: в 2021-м их было 2,73 млн.

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