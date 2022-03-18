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Ковид в Красноярском крае: остался только «Омикрон»

Ковид в Красноярском крае: остался только «Омикрон»
Иллюстрация: pixabay.com

Заболеваемость COVID-19 в крае существенно снизилась и остался только один вариант штамма.

#НОВОСТИ
Последние две недели среди вновь заболевших COVID-19 диагностировался только штамм «Омикрон». Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.
Все 100% проб, по которым было проведено полногеномное исследование, подтвердили циркуляцию именно этого штамма», — написал он.
Напомним, что на пике заболеваемости у жителей края в основном диагностировали «Омикрон» и «Дельту». Тогда число заболевших за сутки увеличивалось на 7-8 тыс. человек. Вчера же, по данным краевого Роспотребнадзора, их было всего 477.
 
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Автор: Петр Савельев
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