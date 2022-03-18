Российскому бизнесу дадут налоговые каникулы и отменят национальную сертификацию импорта

Как стало известно DK.RU, соответствующие документы почти готовы и скоро будут приняты.

Российские бизнесмены получат отсрочку по уплате налогов за 2021 год. Об этом DK.RU рассказал президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

Фото: opora.ru

По его словам, решение по этому вопросу почти принято.

Когда против страны вводятся санкции, бизнес и граждане нуждаются в поддержке. Кредитные каникулы уже ввели . Сейчас обсуждаются налоговые каникулы — документ уже в высокой стадии готовности и концептуальная договоренность уже есть», — рассказал Калинин.

Деталей он не раскрыл. В том числе кому и на какой срок будут предоставляться каникулы.

Мы считаем, что каникулы нужно давать тем, у кого выручка упадет более чем на 10% и до конца года. Но пока идут дискуссии. Полагаю, что скоро документ будет принят, потому что конец марта — это время платить налоги, а многие предприниматели не смогут сейчас этого сделать вовремя», — уточнил президент «Опоры России».

Также Александр Калинин рассказал, что правительство готовится полностью пересмотреть систему сертификации импортных товаров, поступающих на российский рынок.

Уже сейчас заявлено, что если ты импортируешь товар из стран, с которым подписаны соответствующие соглашения, то их сертификаты будут признаны на территории РФ. Т.е. не нужно будет годами оформлять российский сертификат, а достаточно будет иностранного, если мы признаем его», — сказал он.

Когда именно новый порядок сертификации заработает, Калинин не уточнил, но заверил, что это вопрос решенный и сейчас «выверяется сам текст постановления».

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