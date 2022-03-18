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Авиакомпания «Азимут» запускает рейс Красноярск-Уфа-Минеральные воды

Авиакомпания «Азимут» запускает рейс Красноярск-Уфа-Минеральные воды
Иллюстрация: azimuth.aero

Как сообщает аэропорт Красноярск, рейсы будут выполняться два раза в неделю, в среду и воскресенье. Полеты выполняются на лайнере SSJ-100, первый рейс стоит в расписании на 3 апреля.

#НОВОСТИ

Вылет из Красноярска назначен на 14.15, прилет в Минводы – в 17.30 (время местное), стоянка в Уфе по расписанию займет 55 минут. Обратный вылет в 0.45, прилет в Красноярск в 11.15, общее время в пути – чуть более семи часов.

Цена билетов довольно гуманная: до Уфы и обратно от 3 776 руб., до Минвод и обратно — от 5 660 руб (по невозвратному безбагажному тарифу).

 

Автор: Петр Савельев
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