Авиакомпания «Азимут» запускает рейс Красноярск-Уфа-Минеральные воды

Как сообщает аэропорт Красноярск, рейсы будут выполняться два раза в неделю, в среду и воскресенье. Полеты выполняются на лайнере SSJ-100, первый рейс стоит в расписании на 3 апреля.

Вылет из Красноярска назначен на 14.15, прилет в Минводы – в 17.30 (время местное), стоянка в Уфе по расписанию займет 55 минут. Обратный вылет в 0.45, прилет в Красноярск в 11.15, общее время в пути – чуть более семи часов.

Цена билетов довольно гуманная: до Уфы и обратно от 3 776 руб., до Минвод и обратно — от 5 660 руб (по невозвратному безбагажному тарифу).