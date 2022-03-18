Спрос на офисную бумагу в Красноярске бьет рекорды

В конце февраля на интернет-аукционе Au.ru зафиксирован рост запросов поиска офисной бумаги. Сейчас он в 10 раз превышает показатели предыдущих периодов и продолжает расти.

Предложений на данный момент осталось немного, и цены, по которым продавцы готовы продать пачку бумаги, варьируются от 360 до 900 рублей. Также зафиксировано 42 тендера, где покупатели ищут бумагу на своих условиях. Кто-то устанавливает цену (от 195 рублей за пачку до 4500 за 500 кг), а кому-то нужен конкретный объём (готовы покупать и пачками, и коробками, и тоннами).

Также в 4 раза чаще относительно прошлого месяца ищут моторное масло, а в десятку самых популярных запросов ещё входят работа, квартира, автомобиль, гараж, дача, диван, шины и аккумулятор.

Напомним, за последнюю неделю бумага для принтеров в Красноярске подорожала в два и более раза, причина — рост цен на бумагу у поставщиков. Комбинаты приостанавливают работу и возник временный дефицит.