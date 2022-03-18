93% красноярцев не уверены в своем финансовом положении

Рекрутинговая платформа hh.ru и страховая компания «Росгосстрах жизнь» опросили красноярцев, собираются ли они в обозримой перспективе искать дополнительные источники дохода.

Опрос проводился с 25 февраля по 5 марта.

93% красноярцев сообщили, что их текущее финансовое положение побуждает искать еще один источник доходов, при этом 60% точно чувствуют такую необходимость, а 33% считают, дополнительный доход «скорее нужен». Тех, кого устраивает их финансовое положение, лишь 5%.

Чаще других о наличии подработки говорили участники рекламной, маркетинговой и PR-индустрии, работники строительной и девелоперской отрасли, топ-менеджеры, юристы, специалисты по управлению персоналом и айтишники. Реже остальных – бухгалтеры, работники сферы логистики и транспорта, а также начинающие специалисты.

В качестве желаемой подработки красноярцы называли свой небольшой бизнес (21%), работу копирайтерами или редакторами (17%), программирование или разработку ПО (14%), а также работу тайными покупателями, инженерами, рекрутерами, бухгалтерами, smm-специалистами, водителями и операторами call-центра.

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