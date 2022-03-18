Красноярским зэкам разработали логотип

Товары, произведенные в колониях и тюрьмах Красноярского края, будут продавать под брендом «Сибирский мастер».

Управление ФСИН по Красноярскому краю разработало логотип для продукции, которую заключенные производят в местах лишения свободы. Как рассказали в пресс-службе ведомства, теперь она будет продаваться под брендом «Сибирский мастер».

Сегодня в производственных цехах пенитенциарных учреждений мы производим широкий ряд продукции от продуктов питания и товаров народного потребления до товаров легкой промышленности и строительных материалов», — говорит заместитель начальника краевого ГУФСИН Денис Гевель.

Впервые под новым брендом продукцию красноярских зэков представили на масленичной ярмарке 5-6 марта. Здесь были свежее мясо, колбасы, ароматные шпикачки и копчености, чебуреки, булочки и пирожные, а также сувениры, иконы и кухонная утварь ручной работы.

Как говорят в управлении, за два дня было продано продукции на более чем 100 тыс. рублей.

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