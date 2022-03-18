Цены быстрее тендеров: сможет ли мэрия закупить импортные авто

Красноярская мэрия планирует приобрести 12 автомобилей марки Skoda Rapid на сумму 14,4 млн рублей.

Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок. В закупке обозначены 12 автомобилей Skoda Rapid или эквивалентов. Общая сумма контракта —14,4 миллиона рублей.

Напомним, два года назад на такую же сумму мэрия приобрела 7 Toyota Camry. Несмотря на то, что Skoda Rapid не является машиной представительского класса, есть опасение, что выполнение контракта невозможно. Учитывая общую сумму закупки, стоимость одного автомобиля должна быть в 1,2 млн рублей. Уже сейчас Skoda Rapid в базовой комплектации стоит 1, 5 млн. И цены растут с каждым днем.

Добавим, согласно документации тендера, автомобили должны быть белого цвета, мощность двигателя — от 100 до 150 лошадиных сил, коробка-автомат, кондиционер, боковые зеркала с подогревом, монопривод…Также автомобили не должны быть старше 2021 года выпуска и с гарантией три года.