В Сибири требуются чиновники и не нужны страховщики

Предсказываемый рост безработицы не коснулся пока администраций и правительств. Госслужба стала единственной сферой в Сибири, которая показала рост количества вакансий.

Эти данные публикует hh.ru со ссылкой на своих аналитиков. Наибольший спад показали автобизнес и страхование. И если максимальное снижение вакансий у автодилеров пришелся на конец февраля, то страхование лидирует в первой декаде марта. Число вакансий в страховании сократилось на 20%. Предложений работы для чиновников тоже стало меньше, чем в начале года. Но в целом госслужба обогнала все сферы и отрасли в начале марта.

Добавим, активность работодателей по поиску новых сотрудников в Сибири снизилась на 5,6% при среднем падении по стране на 7,5%.