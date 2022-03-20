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Весна наступает: Красноярск ожидают дожди

Весна наступает: Красноярск ожидают дожди
Иллюстрация: stihi.ru

По данным синоптиков на наступающей неделе в Красноярске возможны дождевые осадки.

#НОВОСТИ

В понедельник 20 марта, по прогнозам синоптиков, в региональном центре ночью –9оС, днем +1оС, облачно, без осадков.

Во вторник 21 марта ночью –5оС, днем +3оС, облачно, временами небольшие осадки.

В среду 23 марта ночью –5оС, днем 0оС, облачно, снег с дождем.

В четверг 24 марта ночью –7оС, днем +1оС, облачно, возможен снег с дождем.

В пятницу 25 марта ночью –6 оС, +1оС, облачно, без осадков.

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Автор: Петр Савельев
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