Весна наступает: Красноярск ожидают дожди
По данным синоптиков на наступающей неделе в Красноярске возможны дождевые осадки.
В понедельник 20 марта, по прогнозам синоптиков, в региональном центре ночью –9оС, днем +1оС, облачно, без осадков.
Во вторник 21 марта ночью –5оС, днем +3оС, облачно, временами небольшие осадки.
В среду 23 марта ночью –5оС, днем 0оС, облачно, снег с дождем.
В четверг 24 марта ночью –7оС, днем +1оС, облачно, возможен снег с дождем.
В пятницу 25 марта ночью –6 оС, +1оС, облачно, без осадков.
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