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В Красноярске зафиксирован ажиотажный спрос на прокладки и тампоны

В Красноярске зафиксирован ажиотажный спрос на прокладки и тампоны
Иллюстрация: sportidom.ru

Красноярские женщины активно скупают в торговых сетях средства личной гигиены. Итог — пустые полки, особенно на товары по акции.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Практически все средства личной гигиены производятся за границей:

  • Libress в Словакии,
  • Kotex в Чехии,
  • Always, Tampax и Naturella — в Венгрии,
  • тампоны O. B. во Франции.

Лишь прокладки Bella и Милана выпускают в России. Во всяком случае, в красноярских сетях представлены только эти два бренда. Ранее средняя цена за упаковку из 8…10 штук варьировалась в пределах 100 рублей.  9 марта, сразу же после Международного женского дня, компания Procter&Gamble заявила о росте отпускных цен с 15 марта в связи с нестабильным курсом рубля и логистическими проблемами:

  • Прокладки и тампоны (Always и Tampax) + 33%,
  • Подгузники Pampers + 47%,
  • Порошок «Миф Автомат» +70%.

Началась паника, вызвавшая ажиотажный спрос.

Отметим, в России два гиганта в области производства бытовой химии и средств личной гигиены — P&G и «Хенкель». Большая часть производств находится в России, и они не приостанавливают производство. Однако цены будут другими. Но пока цены, как и пустые полки, вызваны паническими закупками. Отметим, самые высокие зафиксированы на Ozon. Двадцать четыре пачки Libresse Ultra+ Normal Алоэ Вера (10 штук) предлагают за 4992 рубля. Прокладки Always — 6 упаковок за 2780 рублей.

Представители платформы пообещали блокировать слишком предприимчивых продавцов — ДК сообщал, что так недавно сделали их коллеги на Авито, где по ажиотажной цене продавался сахар.

На пике ажиотажа активизировалась реклама вагинальных чаш. Причем делается акцент на второй тип — многоразовый (есть и одноразовые, латексные). Ранее этот товар не пользовался популярностью, но все меняется.

 

 

Автор: Петр Савельев
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