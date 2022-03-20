В Красноярске зафиксирован ажиотажный спрос на прокладки и тампоны

Красноярские женщины активно скупают в торговых сетях средства личной гигиены. Итог — пустые полки, особенно на товары по акции.

Практически все средства личной гигиены производятся за границей:

Libress в Словакии,

Kotex в Чехии,

Always, Tampax и Naturella — в Венгрии,

тампоны O. B. во Франции.

Лишь прокладки Bella и Милана выпускают в России. Во всяком случае, в красноярских сетях представлены только эти два бренда. Ранее средняя цена за упаковку из 8…10 штук варьировалась в пределах 100 рублей. 9 марта, сразу же после Международного женского дня, компания Procter&Gamble заявила о росте отпускных цен с 15 марта в связи с нестабильным курсом рубля и логистическими проблемами:

Прокладки и тампоны (Always и Tampax) + 33%,

Подгузники Pampers + 47%,

Порошок «Миф Автомат» +70%.

Началась паника, вызвавшая ажиотажный спрос.

Отметим, в России два гиганта в области производства бытовой химии и средств личной гигиены — P&G и «Хенкель». Большая часть производств находится в России, и они не приостанавливают производство. Однако цены будут другими. Но пока цены, как и пустые полки, вызваны паническими закупками. Отметим, самые высокие зафиксированы на Ozon. Двадцать четыре пачки Libresse Ultra+ Normal Алоэ Вера (10 штук) предлагают за 4992 рубля. Прокладки Always — 6 упаковок за 2780 рублей.

Представители платформы пообещали блокировать слишком предприимчивых продавцов — ДК сообщал, что так недавно сделали их коллеги на Авито, где по ажиотажной цене продавался сахар.

На пике ажиотажа активизировалась реклама вагинальных чаш. Причем делается акцент на второй тип — многоразовый (есть и одноразовые, латексные). Ранее этот товар не пользовался популярностью, но все меняется.