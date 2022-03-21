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Красноярскому краю увеличили финансирование льготных кредитов для бизнеса

Красноярскому краю увеличили финансирование льготных кредитов для бизнеса
Иллюстрация: pixabay.com

В этом году предпринимателям планируют выдать субсидированных займов на полтриллиона рублей.

#НОВОСТИ
Правительство РФ выделит 14,3 млрд рублей на льготные кредиты для малого и среднего бизнеса в регионах. Соответствующее распоряжение подписала премьер-министр страны Михаил Мишустин.
 
Деньги выделят из бюджетного фонда правительства. Они пойдут на субсидирование процентных ставок по кредитам, которые будут выдаваться микро- и малым предприятиям под 15%, а средним — под 13,5%.
В целом в текущем году субъекты малого и среднего предпринимательства смогут получить не менее 500 млрд рублей по субсидированным ставкам», — отметил Мишустин.
В каких пропорциях эти средства распределят между регионами и когда они поступят в них, пока неизвестно.
 
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В крае сейчас действует несколько антикризисных программ льготного кредитования от Банка России и Корпорации МСП.

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Как стало известно DK.RU, соответствующие документы почти готовы и скоро будут приняты.

Закредитованность жителей Красноярского края оказалась самой низкой в Сибири

При этом средний долг по кредитам, в пересчете на душу населения, в регионе один из самых больших среди территорий СФО.

Автор: Петр Савельев
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