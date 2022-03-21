Красноярскому краю увеличили финансирование льготных кредитов для бизнеса

В этом году предпринимателям планируют выдать субсидированных займов на полтриллиона рублей.

Правительство РФ выделит 14,3 млрд рублей на льготные кредиты для малого и среднего бизнеса в регионах. Соответствующее распоряжение подписала премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Деньги выделят из бюджетного фонда правительства. Они пойдут на субсидирование процентных ставок по кредитам, которые будут выдаваться микро- и малым предприятиям под 15%, а средним — под 13,5%.

В целом в текущем году субъекты малого и среднего предпринимательства смогут получить не менее 500 млрд рублей по субсидированным ставкам», — отметил Мишустин.

В каких пропорциях эти средства распределят между регионами и когда они поступят в них, пока неизвестно.

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Как стало известно DK.RU, соответствующие документы почти готовы и скоро будут приняты.

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При этом средний долг по кредитам, в пересчете на душу населения, в регионе один из самых больших среди территорий СФО.