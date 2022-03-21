Красноярский ритейл переходит на электронные чеки

Дефицит кассовой ленты заставляет розничных продавцов оцифровывать и процесс выдачи чеков.

Розничные сети Красноярска переходят на цифровой формат чеков. Об этом DK.RU рассказали в торговых сетях «Командор» и «Красный Яр».

Причина такого решение: дефицит кассовой ленты, на которой традиционно печатаются чеки, сформировавшийся из-за санкций.

Часть ленты закупалась за рубежом, другая производилась в России, но из заграничного сырья. И те, и другие поставки сейчас невозможны. Пока запас ленты еще есть, но он закончится», — говорят в «Красном Яре».

Решать эту проблему ритейлеры как раз и собираются при помощи электронных чеков.

Мы давно предлагаем переходить на электронный чек. Такой чек по законодательству РФ приравнивается к бумажному», — рассказали в «Командоре».

Этот сервис в компании реализован через программу лояльности «Копилка»: покупателю, участвующему в ней, достаточно указать в мобильном приложении адрес своей электронной почты, поставить галочку напротив «Хочу получать электронный чек» и после каждой покупки он будет получать на почту этот документ.

В «Красном Яре» функция получения электронного чека пока не работает, но ее тоже планируют запустить на базе программы лояльности — «Премия». Как говорят в компании, это произойдет не позднее, чем через два месяца, но скорее всего раньше. Всех заинтересованных в таком канале коммуникации, ритейлер просит указать свой e-mail в данных профиля.

В целом же, сегодня бумажный чек утратил значение документа, подтверждающего покупку. Вся информация хранится в системах торговых компаний и серверах контролирующих органов. Так что электронный чек — это прекрасная альтернатива, к тому же узаконенная», — резюмировали в «Красном Яре».

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