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Красноярский ритейл переходит на электронные чеки

Красноярский ритейл переходит на электронные чеки
Иллюстрация: kurieronline.ru

Дефицит кассовой ленты заставляет розничных продавцов оцифровывать и процесс выдачи чеков.

#НОВОСТИ
Розничные сети Красноярска переходят на цифровой формат чеков. Об этом DK.RU рассказали в торговых сетях «Командор» и «Красный Яр».
Причина такого решение: дефицит кассовой ленты, на которой традиционно печатаются чеки, сформировавшийся из-за санкций.
Часть ленты закупалась за рубежом, другая производилась в России, но из заграничного сырья. И те, и другие поставки сейчас невозможны. Пока запас ленты еще есть, но он закончится», — говорят в «Красном Яре».
Решать эту проблему ритейлеры как раз и собираются при помощи электронных чеков.
Мы давно предлагаем переходить на электронный чек. Такой чек по законодательству РФ приравнивается к бумажному», — рассказали в «Командоре».
Этот сервис в компании реализован через программу лояльности «Копилка»: покупателю, участвующему в ней, достаточно указать в мобильном приложении адрес своей электронной почты, поставить галочку напротив «Хочу получать электронный чек» и после каждой покупки он будет получать на почту этот документ.
 
В «Красном Яре» функция получения электронного чека пока не работает, но ее тоже планируют запустить на базе программы лояльности — «Премия». Как говорят в компании, это произойдет не позднее, чем через два месяца, но скорее всего раньше. Всех заинтересованных в таком канале коммуникации, ритейлер просит указать свой e-mail в данных профиля.
В целом же, сегодня бумажный чек утратил значение документа, подтверждающего покупку. Вся информация хранится в системах торговых компаний и серверах контролирующих органов. Так что электронный чек — это прекрасная альтернатива, к тому же узаконенная», — резюмировали в «Красном Яре».
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Автор: Петр Савельев
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