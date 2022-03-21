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В Шарыповском районе открылась новая горнолыжная база у озера

В Шарыповском районе открылась новая горнолыжная база у озера
Иллюстрация: pixabay.com

База «Амурлык» работает первый сезон, она находится в 350 км от Красноярске — в селе Парная у озера Большое. Протяжённость лыжной трассы составляет 1000 метров, ширина — 100 метров.

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При этом проката лыж на базе нет, поэтому желающие покататься должны привезти спортивный инвентарь с собой.

Также стоит захватить коньки — покататься можно будет на замерзшем озере Большое — сотрудники базы уже готовят площадку.

За 500 руб. в день все желающие могут воспользоваться бугельным подъёмником.

Кроме того, на территории базы работают кафе, бар и гостиница с комфортабельными номерами стоимостью 2 тыс. руб. Для постояльцев доступна также баня, которая находится на берегу озера. 

Как рассказали сотрудники базы, работать они планируют до середины апреля, так как снег на трассах искусственный, поэтому сохраняется он долго.

«Приезжайте к нам отдохнуть от городской суеты, насладиться свежим воздухом, пожарить шашлыки, покататься на лыжах или сноуборде, в будние дни проходит специальная акция — живёте у нас — катаетесь бесплатно», — добавили они.

Ранее DK.RU сообщал, что на берегу озера Большое краевые власти планируют благоустроить пляжи для летнего отдыха горожан. В Минстрое уже представили базовую концепцию благоустройства рекреационных зон.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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