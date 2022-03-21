Стоматологи-мошенники активизировались в Красноярске

Если верить главному по правам потребителя в крае, они применяют схемы, о которых в городе уже давно не слышали.

В Красноярске зафиксировали несколько случаев навязывания кредитов частными стоматологиями. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.

Жителей Красноярска приглашают по телефону на получение бесплатной стоматологической услуги. После осмотра клиента сразу озвучивают сумму комплексного лечения, которую следует оплатить на месте. Когда выясняется, что у потребителя такой суммы нет, приветливость и добродушие сотрудников клиники пропадает и пациенту настойчиво и в агрессивной форме предлагают оформить кредит», — описал Горяев применяемую схему.

По его словам, часть (какая именно он не уточнил) попавших под такое давление соглашается и подписывает договоры (кто выступает в такой ситуации кредитором Горяев также не уточняет).

Глава краевого Роспотребнадзора добавил, что уже несколько лет в ведомстве не сталкивались с жалобами на подобные действия бизнеса. Все они были зафиксированы в последние дни.

В таких случаях не торопитесь с принятием решения, особенно в части получении какой-либо услуги или покупки товара с использованием кредитов. Лучше всего взять паузу и посоветоваться с близкими. Не подписывайте предлагаемые документы, не прочитав их», — резюмировал Горяев.

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