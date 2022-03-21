В Красноярске построят дорогу на ул. Норильской

Администрация города объявила торги на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Автодорога по ул. Норильская в створе от дома № 44 до границы города Красноярска».

Начальная максимальная цена контракта — 95 млн руб. Дорога будет четырехполосной, протяженность ее составит 505 метров. Победитель торгов должен будет оборудовать тротуары, парковочные карманы, остановки, а также благоустроить прилегающую территорию.

О том, что в районе уд. Норильской необходима новая дорога, мэр Красноярска Сергей Еремин говорил еще 2 года назад. Он дал поручение разработать комплексное решение транспортной и пешеходной доступности микрорайона.

Проект дороги был подготовлен в прошлом году. Его реализация начнется, как только администрация определится с подрядчиком.

Отметим, заявки на участие в торгах принимаются до 4 апреля.

Ранее DK.RU сообщал о том, что в Красноярске в 2021 году запланировали ремонт участка дороги от улицы Калинина, 169/10 до улицы Норильская, 18ж.

Кроме того, в том же году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ремонтировались ул. Павлова, а также перекресток Монтажников и Алеши Тимошенкова.

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