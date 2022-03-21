Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 19.03
103,95
114,39
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске построят дорогу на ул. Норильской

В Красноярске построят дорогу на ул. Норильской
Иллюстрация: admkrsk.ru

Администрация города объявила торги на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Автодорога по ул. Норильская в створе от дома № 44 до границы города Красноярска».

#НОВОСТИ

Начальная максимальная цена контракта — 95 млн руб.  Дорога будет четырехполосной, протяженность ее составит 505 метров. Победитель торгов должен будет оборудовать тротуары, парковочные карманы, остановки, а также благоустроить прилегающую территорию.

О том, что в районе уд. Норильской необходима новая дорога, мэр Красноярска Сергей Еремин говорил еще 2 года назад. Он дал поручение разработать комплексное решение транспортной и пешеходной доступности микрорайона.

Проект дороги был подготовлен в прошлом году. Его реализация начнется, как только администрация определится с подрядчиком.

Отметим, заявки на участие в торгах принимаются до 4 апреля.

Ранее DK.RU сообщал о том, что в Красноярске в 2021 году запланировали ремонт участка дороги от улицы Калинина, 169/10 до улицы Норильская, 18ж.

Кроме того, в том же году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ремонтировались ул. Павлова, а также перекресток Монтажников и Алеши Тимошенкова.

 

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Розничный бизнес банка «Открытие» в Красноярске возглавил топ-менеджер «Газпромбанка»Розничный бизнес банка «Открытие» в Красноярске возглавил топ-менеджер «Газпромбанка»
  • Не «Бристолем» единым. В Красноярск заходит сеть «Красное&Белое»Не «Бристолем» единым. В Красноярск заходит сеть «Красное&Белое»
  • Цены быстрее тендеров: сможет ли мэрия закупить импортные автоЦены быстрее тендеров: сможет ли мэрия закупить импортные авто
  • На Авито начали модерировать спекулянтовНа Авито начали модерировать спекулянтов
  • В Сибири требуются чиновники и не нужны страховщикиВ Сибири требуются чиновники и не нужны страховщики
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.