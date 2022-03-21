Надежда Цой: Семейный бизнес — это круто!»

Мы беседуем о том, как масштабировать семейные ценности на несколько компаний и проектов, о стратегии лидерства в период неопределенности, о призме полезности и восточном менталитете.

Надежда Цой пришла в бизнес, чтобы помочь с дизайном интерьера, и стала ресторатором.

По словам Надежды Цой, основателя ресторана паназиатской кухни Kannam Asia (входит в ГК TIKSAN GROUP), она пришла в бизнес, чтобы временно помочь на старте нового проекта. Компания TIKSAN GROUP решила запустить в Красноярске кафе корейской кухни Kannam Chicken.

— В то время я была прежде всего женой и мамой. Однако много занималась саморазвитием. Окончила курсы дизайнера интерьеров, эта тема меня увлекала. При этом управленческого опыта у меня не было. Мой муж Сергей Ким попросил помочь с организацией интерьера нового кафе. Конечно же, я согласилась. Подставить плечо в семейном бизнесе — это логично и правильно, — вспоминает Надежда.

Секретная технология

А кому принадлежала идея кафе, специализирующегося на корейской курочке?

— Учредители группы компаний Сергей и Николай Кимы ездили на заработки в Южную Корею. И влюбились в корейскую курочку. Надо понимать, что ее готовят там повсеместно. Конкуренция огромная. У каждого свой секрет. В общем, тогда они решили, что когда-нибудь привезут секретную технологию в Красноярск. И когда сформировалась эта идея, было решено, что стартап будет запускать Николай Ким. Это младший брат Сергея, который к тому моменту уже многое сделал для проектов Daewoo Enertec. Он участвовал в проработке концептов, многих прочих идей для развития группы компаний TIKSAN GROUP. Николай привез, проработал в Красноярске и запустил технологию уникальных вкусов корейской курочки в федеральную сеть. Это формат франшизы.

Это специальная технология, которую надо купить?

— Разумеется. Причем никто не хотел раскрывать секреты и передавать технологию. Нам удалось договориться за 100 тыс. долларов. Николаю показали, как и на каком оборудовании готовится настоящая корейская курочка в панировке. Затем, пытаясь воспроизвести уникальный вкус, пройдя путь проб и ошибок, мы выяснили, что важно использовать только корейские фритюры и только корейские приправы для маринадов и панировки. А вот курицу закупаем российскую.

Интуиция и меню

Вернемся на стадию создания интерьера для Kannam Chicken с вашим активным участием. Как это происходило?

— «Активное участие» — очень правильное определение. Разумеется, я не могла оставаться в стороне и во все вникала. Не только в дизайн-проект. Очень скоро я стала кем-то вроде прораба. Смета, поиск и закупка материалов, контроль качества, тайминг — как вы поняли, практически не было вопроса, который бы я не контролировала на этапе стройки. Участвовала и в разработке меню. Однако навыков управлять заведением у меня тогда не было. И конечно, мы планировали нанять управляющего с опытом и пониманием того, как организовать работу нашего кафе. Увы, ни первый, ни второй управляющий не задержался. В итоге руководящие функции переходили ко мне. Безусловно, я многого не знала и не умела. В большинстве случаев действовала интуитивно. Но со временем пришел опыт, я параллельно училась, набирала знания и компетенции из разных источников.

Приведите пример интуитивного поведения в бизнесе. Как это действует?

— Яркий пример — меню в Kannam Chicken на пр. Мира. Оно отличается от других заведений, открывшихся по франшизе. Изначально мы планировали открыть заведение с монокухней. Но в Красноярске эта история зашла не сразу. В итоге мы начали размывать меню. Вводя новое блюдо, я каждый раз думала: ну вот, сейчас бахнем. Фурора не случалось, к нам не бежал весь город пробовать новый салат или суп. Однако когда мы с Николаем упаковали франшизу и открыли новые «чикены» в моноформате, пошла обратная связь: а где мой любимый суп из «чикена» на Мира? В общем, мы поняли, что интуитивное меню все-таки нашло своих поклонников.

Тест на роллы

А как появилась идея открыть ресторан паназиатской кухни Kannam Asia?

— Чтобы понять боль клиента, я всегда начинаю с себя. Вернее, пропускаю ситуацию через себя, как бы со стороны наблюдаю за собственными реакциями. В итоге всегда получаешь очень честные ответы на поставленные вопросы. Именно себе я задала в первую очередь вопрос: каких заведений не хватает в Красноярске? Заведений среднего сегмента, с домашней, душевной обстановкой, но в то же время современных, ярких, динамичных. Таких, где было бы комфортно и семьям, и молодежи. Как раз грянула пандемия, и появилось время вдумчиво проработать концепт ресторана. И дизайн интерьера, и меню. Разумеется, я во всем принимала активное участие. С шеф-поваром мы практически не расставались, пока не собрали меню, которое отвечало бы всем моим представлениям о качественной паназиатской кухне. То же самое могу сказать и об интерьере. Он получился ярким, радостным, но в то же время уютным, располагающим к посиделкам — это уже не стрит-фуд, здесь хочется задержаться подольше, провести время с друзьями и близкими.

У вас есть собственный тест на качество паназиатских блюд?

— Есть. Это тест на суши и роллы. Как правило, их едят с соевым соусом, васаби, имбирем. Однако чтобы оценить настоящий вкус роллов, пробую их без перечисленных добавок. Если не возникает желания обмакнуть ролл в соус, значит, приготовлено идеально. Проведу аналогию с кетчупом. Если муж попросил у жены кетчуп, чтобы сдобрить ужин, со вкусом блюда что-то не то. По-настоящему вкусная еда в сильных, резких соусах не нуждается.

Обогнать пандемию

Многие рестораторы восприняли пандемию как удар по бизнесу. Но вы очень спокойно упомянули о запуске нового заведения в период коронавирусной изоляции.

— Наверное, дело в том, что мы несколько раньше других поняли: надвигается ситуация, которой еще не было. Поскольку у нас много корейских и китайских поставщиков, мы это осознали в декабре 2019 года. В России о пандемии всерьез никто не говорил. Мы же начали понемногу готовиться. Запустили доставку, наметили ремонт в «чикене» на Мира и закупили материалы. У Николая много усилий ушло на упаковку франшизы. По сути он, так сказать, разработчик и внедренец. В итоге мы даже масштабировались, добавили опцию доставки и, разумеется, никого не уволили. Хотя, конечно, случившееся превзошло наши первоначальные предположения и прогнозы. Как минимум по протяженности ситуации.

Какова сегодня гегорафия фоаншизы Kannam Chicken и Kannam Asia?

— Это два разных проекта. Kannam Chicken представлен в 4 странах: Россия, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. Открыто 80 точек, 40 на стадии открытия. Kannam Asia представлена сейчас в Иркутске и Узбекистане. Мы активно развиваем это направление и ищем новых партнеров.

Команда, полезность и честность

Семейный бизнес. Какие здесь есть подводные камни, сложности?

— Честно говоря, в нашей истории я этих подводных камней не вижу. Уверена, что семейный бизнес — это круто. Возможно, сказывается наш восточный менталитет, когда первый круг помощи и поддержки идет от семьи. Брат — брату, жена — мужу. Я считаю, что именно семейный бизнес дает чувство гордости нескольким поколениям и ощущение стопроцентной надежности партнеров. Это нечто незыблемое, то, что никогда не рухнет, даже когда нас не будет, ведь дети продолжат наше дело.

А дети продолжат?

— Наш сын уже сейчас знает, что когда-нибудь встанет у руля, а сейчас готовится стать частью компании. Причем не на руководящих позициях сразу, с первого дня, а когда нужно пройти по шагам весь путь в бизнесе — снизу вверх.

Ресторанный бизнес — часть компании TIKSAN GROUP. Что объединяет разные направления внутри одной группы?

— Общие ценности и подходы к ведению бизнеса. Мы делаем акцент на команду, вкладываемся в людей, мотивируем, обучаем, объединяем общими целями и задачами, верой в то, что мы полезны и нужны людям. Собственно, полезность, даже служение людям — еще одна ключевая ценность компании. Как и открытость, честность в делах. Этот принцип важен как внутри компании, так и в партнерстве.

Как работает принцип полезности?

— На каждый наш проект мы смотрим сквозь призму полезности. Если говорить о ресторанном бизнесе, то это организация сети, предлагающей вкусную, качественную еду по доступным широкому потребителю ценам. Нас часто спрашивают: как удается удерживать столь приятные цены при высоком качестве, в чем ваш секрет? Все просто: мы готовы работать с более низкой маржинальностью. Да, бизнес должен зарабатывать, но прибыль может быть больше или меньше. Безусловная полезность присутствует в нашем строительном бизнесе — это малоэтажное строительство, которое сегодня востребовано. Изготовление теплых полов тоже основано на заботе о людях. Как и наши оконные фильтры, помогающие очистить городской воздух. С теплыми полами связана семейная история. У нас только родился сын, и случилась авария на ТЭЦ. Вырубило тепло в целом микрорайоне. Именно тогда пришла идея запуска производства теплых полов.

Включить контроль паники

Вы успешно справились с испытаниями пандемией, но сегодня экономическая ситуация вновь ставит перед бизнесом задачки со звездочкой. С каким настроем смотрите в будущее?

— Понимая, что легко не будет и ситуация коснется абсолютно всех, мы смотрим в будущее без трагизма. Настрой очень простой — работать. Гибко реагировать на вызовы, но не отступать от ключевых принципов, ценностей компании и семьи. Реакция на непредвиденные обстоятельства бывает разная. Кто-то предпочитает уйти в режим энергосбережения и отсидеться, дожидаясь лучших времен. Другие стараются увидеть в происходящем новые возможности развития и роста. Это стратегия лидера, которую осознанно выбирает наша компания. Мы, руководители TIKSAN GROUP, люди с мощной внутренней силой семьи, сегодня окружены силой и поддержкой команды наших сотрудников. Мы занимаем проактивную позицию и понимаем, что сегодня предпринимателям необходимо включить режим контроля паники. Что бы ни происходило, нужно идти дальше и продолжать мечтать. Например, у меня в планах открытие заведения в Москве. Возможно, это случится не сегодня и не завтра, но мы это обязательно сделаем.

Беседовала Юлия Чанчикова