Некоммерческие организации края получат 1,5 млн рублей на экологические проекты
В Минэкологии края начался прием заявок на предоставление грантов. Их смогут получить социально ориентированные некоммерческие организации за проекты, направленные на решение экологических вопросов.
На реализацию проекта можно получить до 1,5 млн рублей. Для этого нужно принять участие в конкурсе.
Всего из краевого бюджета на эти цели выделено 10 млн рублей.
Гранты предоставляются в рамках краевой госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» с 2020 года.
Отметим, отправлять заявки можно до 20 апреля 2022 года.
Напомним, предыдущий такой конкурс для некоммерческих организаций министерство экологии края объявляло в октябре 2021 года. Тогда край также выделял 10 млн руб.
Кроме того, DK.RU сообщало, что в 2020 году Минэкологии также объявило о конкурсе для некоммерчесикх организаций на реализацию экопроектов. Тогда получателей финансовых средств определяли эксперты, среди которых были специалисты-экологи.
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