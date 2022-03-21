Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 19.03
103,95
114,39
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Некоммерческие организации края получат 1,5 млн рублей на экологические проекты

Некоммерческие организации края получат 1,5 млн рублей на экологические проекты
Иллюстрация: pixabay.com

В Минэкологии края начался прием заявок на предоставление грантов. Их смогут получить социально ориентированные некоммерческие организации за проекты, направленные на решение экологических вопросов.

#НОВОСТИ

На реализацию проекта можно получить до 1,5 млн рублей. Для этого нужно принять участие в конкурсе.

Всего из краевого бюджета на эти цели выделено 10 млн рублей.

Гранты предоставляются в рамках краевой госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» с 2020 года.

Отметим, отправлять заявки можно до 20 апреля 2022 года.

Напомним, предыдущий такой конкурс для некоммерческих организаций министерство экологии края объявляло в октябре 2021 года. Тогда край также выделял 10 млн руб.

Кроме того, DK.RU сообщало, что в 2020 году Минэкологии также объявило о конкурсе для некоммерчесикх организаций на реализацию экопроектов. Тогда получателей финансовых средств определяли эксперты, среди которых были специалисты-экологи.

 

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Розничный бизнес банка «Открытие» в Красноярске возглавил топ-менеджер «Газпромбанка»Розничный бизнес банка «Открытие» в Красноярске возглавил топ-менеджер «Газпромбанка»
  • Не «Бристолем» единым. В Красноярск заходит сеть «Красное&Белое»Не «Бристолем» единым. В Красноярск заходит сеть «Красное&Белое»
  • Цены быстрее тендеров: сможет ли мэрия закупить импортные автоЦены быстрее тендеров: сможет ли мэрия закупить импортные авто
  • На Авито начали модерировать спекулянтовНа Авито начали модерировать спекулянтов
  • В Сибири требуются чиновники и не нужны страховщикиВ Сибири требуются чиновники и не нужны страховщики
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.