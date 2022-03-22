Тяжелые производства — на хрупких плечах
В спецпроекте «ДК» красноярские руководительницы бизнесов, которые традиционно считаются мужскими, рассказывают, как женская «оптика» помогает им развивать свое дело.
Мировая промышленность переживает эпоху женского лидерства. Прекрасная половина человечества осваивает «тяжелые» отрасли, во многом опираясь на такие качества, как интуиция, эмпатия и творческое начало.
Исправить ошибку и заслужить доверие клиента
Любое производство — бизнес непростой. Гендер тут уходит на второй план: ты в первую очередь руководитель, ответственный за взятые обязательства, сроки, сохранность здоровья сотрудников. С женщины не спросят меньше только потому, что она «слабый пол»: как говорится, назвался груздем — полезай в кузов. Да и я сама поблажек за красивые глаза не жду: делаю свое дело на 150 %, а когда случаются ошибки, признаю и исправляю их.
Два года назад завод получил очень крупный и важный заказ на изготовление физкультурно-оздоровительного комплекса. Важный, потому что за этим заказчиком я ходила семь лет, но все проекты он отдавал другим. И вот свершилось! Я на эмоциональном подъеме, прикладываю максимум усилий к тому, чтобы отработать проект не просто хорошо, а идеально. Все идет как нельзя лучше, но лишь до тех пор, пока мы не отгружаем заказ на объект. Именно там выясняется, что проектировщик допустил ошибку и не выдержал размер некоторых частей физкультурного комплекса. Ошибка очень серьезная: конструкции просто не могут встать на фундамент.
Хорошо помню себя в тот момент: шок, руки опустились, эмоции из плюса резко рухнули в минус. Как я собралась? Никак — времени думать об этом не было. Просто начала устранять проблему: быстро, за три дня, вырезали новые детали и отправили их на объект. Конечно, не обошлось без дополнительных затрат — просчет проектировщика обошелся нам в полмиллиона рублей. Но тут дело не в деньгах, репутация стоит в разы больше, и я ей очень дорожу. За 10 лет работы у меня не было ни одного суда с заказчиком — и это то, что нельзя измерить никакой суммой. Поэтому и вопрос, нести дополнительные затраты или нет, не стоял.
Финалом этой истории стал мой звонок заказчику. Я извинилась за недоработку, а он ответил, что еще никто из его подрядчиков не устранял ошибки так быстро. С тех пор этот заказчик стал постоянным клиентом. Несмотря на не самый позитивный первый опыт, вместе мы построили очень много социальных объектов по Красноярскому краю. И каждый раз я стараюсь сделать больше и лучше, чем могу.
Услышать рынок и сменить «колею»
Основа основ любого бизнеса — держать нос по ветру. Главная ответственность тут на руководителе. От его умения «вынуть» из головы все галлюцинации о рынке, услышать клиента и воплотить его чаяния в жизнь зависит настоящее и будущее компании.
Начиная с 2017 года «Про-Ток», который до этого развивался в проевропейском русле и производил щитовое оборудование преимущественно из немецких, итальянских, французских комплектующих, начал плавно менять курс. Не прекращая работать с европейцами, компания расширила круг поставщиков китайскими, корейскими, российскими производителями. Почему? Ответ прост — решает спрос. Оказалось, что не каждому заказчику и далеко не всегда нужно премиум-качество, а если и нужно, то он ограничен рамками бюджета и ищет соответствующее решение.
Такая «оптика» — взгляд на рынок глазами заказчика — позволяет находить возможности даже в кризис. Во главе угла тут не я, не коллективное эго или никому не нужный перфекционизм, а клиент и его потребности. Что он сейчас ценит, за что он готов платить?
Простые вопросы, которые могут дать рост и в моменте, и на длинных дистанциях. Ответы на них, возможно, обрадуют не каждого: бизнес рассчитывал работать в премиум-сегменте, а покупателю нужен «эконом». Могут прилететь укоры со стороны. К примеру, в прошлом году один из европейских партнеров упрекнул нас в том, что компания ушла в лоу-кост-сегмент, и поэтому не выполнила план по одному из поднаправлений, притом что общий план от вендора был реализован в полной мере. Но дело вовсе не в сегментах, а в ожиданиях рынка. Изменись они завтра — и мы поменяемся в тот же момент.
Как поступить, каждый решает сам для себя. Можно плыть и против течения, но все же с попутным ветром достичь результата гораздо проще. Благодаря тому, что мы услышали заказчиков и плавно начали менять курс, «Про-Ток» в прошлом году вырос в несколько раз и стабильно чувствует себя сегодня, в новой реальности. Компании даже не пришлось перегруппировываться: пока поставки с Запада на стопе, мы продолжаем работать с азиатскими и отечественными поставщиками. Внутри компании нет стресса, потому что фактически мало что изменилось. Просто переключили стрелку и поехали другой «колеей».
Сфокусироваться на том, что контролируешь
Большую часть моей работы в ИТ-сфере я специализируюсь на интернет-рекламе, а именно на контекстной рекламе на платформах Яндекса. Это важное уточнение, потому что последние события в стране и мире очень интересно расставили акценты: то, что я считала своим минусом и упущением, буквально в считаные дни превратилось в плюс.
Речь о контекстной рекламе на площадках другой крупной корпорации, Google. Часто от коллег, конкурентов и даже некоторых клиентов слышала мнение, что работать с Google и важнее, и интереснее. «Мировой гигант, прямые выходы на глобальные рынки», — аргументы были вполне понятными. Освоить и эту платформу, поднатореть в понимании ее инструментов и механизмов пробовала не единожды, но всякий раз выходило не очень. Яндекс оставался и понятнее, и даже эстетически ближе.
Сейчас, когда Google все еще работает в России, но полностью ограничил возможность размещать рекламу на своих площадках, Яндекс стал для русско-язычного интернета главной рекламной платформой. Оглядываясь назад, понимаю: потрать я время, нервы, усилия, деньги на то, чтобы «впиливаться» в рекламные инструменты и площадки Google, в этих новых реалиях чувствовала бы себя, как многие мои коллеги и конкуренты, у разбитого корыта.
Этот кейс про многое. Про то, что не всегда надо идти на поводу у рынка и клиентов. Про то, что можно доверять компасу внутри себя. Однако глобальный, проверенный не только этим, но и другими кризисами вывод — нужно четко фокусироваться на том, что точно есть у тебя в руках. На том, чем ты действительно можешь распоряжаться, что можешь контролировать. Речь в том числе и о физической близости: банально достучаться до коллег из яндекса и решить с ними насущный вопрос проще, чем из Google. Среди прочего такой подход позволяет не расплескивать эмоции на то, чего ты никак не можешь изменить, а сосредоточиться на том, на что ты можешь влиять, в том числе чтобы минимизировать ущерб, либо найти возможности, которые не были видны раньше. С теми же рекламными платформами: паникуя от того, что «все закрыли», многие забывают, что кроме Яндекса и Google есть множество интересных ресурсов. Просто раньше они были в тени этих двух гигантов, а сейчас придут на освободившееся место и встанут как родные.
Говорить даже с тем, кто не готов слушать
Как журналист, воспитанный в конце 80-х, в годы перестройки, свято чту принципы свободы слова и мнения. Открыто говорить можно и нужно не только с единомышленниками, но и с тем, кто придерживается полярной точки зрения, и даже с тем, кто не готов слушать. Эта философия легла в основу взаимодействия с общественностью при реализации масштабного проекта РУСАЛа — перестройки с фокусом на экологичность четырех алюминиевых заводов Сибири, в том числе КрАЗа.
Обсуждать глобальную реконструкцию производств с экологами, общественниками, блогерами мы начали задолго до появления проектной документации. Для отрасли это прецедент: есть закрепленная в законе процедура общественных слушаний. Все привыкли, что именно там проект впервые и презентуется, и обсуждается. Доходило до казусов. «А где техническая документация?» — таким был первый вопрос на встрече с техническим и общественным советами при Минэкологии края. В какой-то степени, особенно в части общения с экологами, это было определенной авантюрой. Ведь кроме «крупных мазков» — планов снести половину цехов КрАЗа и построить на этом месте два новых цеха — мы не могли показать им никакие другие параметры проекта.
Однако, рискнув и решившись на обсуждения, дискуссии, споры еще до разработки документации, мы очень много выиграли. Каждая из встреч — это возражения, замечания, сомнения со стороны специалистов и общественников. Все это передано разработчикам проекта, каждый из поднятых вопросов нашел ответ и решение. Сам же проект, соавторами которого, по сути, выступили в том числе и общественники, станет максимально глубоким и проработанным. Результат, который не был бы возможен без отправной точки — готовности слушать и слышать.
Не скажу, что такой подход нашел отклик у всех без исключения. Кто-то из общественников не видит никакой пользы лишь в получении информации, кому-то интересен исключительно публичный диалог. Понять это можно: у каждого свои задачи. Не могу сказать, что идея обсуждать проект еще до появления детальной документации «полетала» на все 100 %, но определенно она не провалилась, а главное — дала понятный и измеримый результат.
Подготовила Наталья Повольнова