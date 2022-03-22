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Тяжелые производства — на хрупких плечах

Тяжелые производства — на хрупких плечах
Иллюстрация: Freepik.com

В спецпроекте «ДК» красноярские руководительницы бизнесов, которые традиционно считаются мужскими, рассказывают, как женская «оптика» помогает им развивать свое дело.

#СВОЕ ДЕЛО

Мировая промышленность переживает эпоху женского лидерства. Прекрасная половина человечества осваивает «тяжелые» отрасли, во многом опираясь на такие качества, как интуиция, эмпатия и творческое начало.

 

Исправить ошибку и заслужить доверие клиента

Тяжелые производства — на хрупких плечах 1

Любое производство — бизнес непростой. Гендер тут уходит на второй план: ты в первую очередь руководитель, ответственный за взятые обязательства, сроки, сохранность здоровья сотрудников. С женщины не спросят меньше только потому, что она «слабый пол»: как говорится, назвался груздем — полезай в кузов. Да и я сама поблажек за красивые глаза не жду: делаю свое дело на 150 %, а когда случаются ошибки, признаю и исправляю их.
 
Два года назад завод получил очень крупный и важный заказ на изготовление физкультурно-оздоровительного комплекса. Важный, потому что за этим заказчиком я ходила семь лет, но все проекты он отдавал другим. И вот свершилось! Я на эмоциональном подъеме, прикладываю максимум усилий к тому, чтобы отработать проект не просто хорошо, а идеально. Все идет как нельзя лучше, но лишь до тех пор, пока мы не отгружаем заказ на объект. Именно там выясняется, что проектировщик допустил ошибку и не выдержал размер некоторых частей физкультурного комплекса. Ошибка очень серьезная: конструкции просто не могут встать на фундамент.
 
Хорошо помню себя в тот момент: шок, руки опустились, эмоции из плюса резко рухнули в минус. Как я собралась? Никак — времени думать об этом не было. Просто начала устранять проблему: быстро, за три дня, вырезали новые детали и отправили их на объект. Конечно, не обошлось без дополнительных затрат — просчет проектировщика обошелся нам в полмиллиона рублей. Но тут дело не в деньгах, репутация стоит в разы больше, и я ей очень дорожу. За 10 лет работы у меня не было ни одного суда с заказчиком — и это то, что нельзя измерить никакой суммой. Поэтому и вопрос, нести дополнительные затраты или нет, не стоял.
 
Финалом этой истории стал мой звонок заказчику. Я извинилась за недоработку, а он ответил, что еще никто из его подрядчиков не устранял ошибки так быстро. С тех пор этот заказчик стал постоянным клиентом. Несмотря на не самый позитивный первый опыт, вместе мы построили очень много социальных объектов по Красноярскому краю. И каждый раз я стараюсь сделать больше и лучше, чем могу. 
 

Услышать рынок и сменить «колею»

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Основа основ любого бизнеса — держать нос по ветру. Главная ответственность тут на руководителе. От его умения «вынуть» из головы все галлюцинации о рынке, услышать клиента и воплотить его чаяния в жизнь зависит настоящее и будущее компании.
 
Начиная с 2017 года «Про-Ток», который до этого развивался в проевропейском русле и производил щитовое оборудование преимущественно из немецких, итальянских, французских комплектующих, начал плавно менять курс. Не прекращая работать с европейцами, компания расширила круг поставщиков китайскими, корейскими, российскими производителями. Почему? Ответ прост — решает спрос. Оказалось, что не каждому заказчику и далеко не всегда нужно премиум-качество, а если и нужно, то он ограничен рамками бюджета и ищет соответствующее решение. 
 
Такая «оптика» — взгляд на рынок глазами заказчика — позволяет находить возможности даже в кризис. Во главе угла тут не я, не коллективное эго или никому не нужный перфекционизм, а клиент и его потребности. Что он сейчас ценит, за что он готов платить?
 
Простые вопросы, которые могут дать рост и в моменте, и на длинных дистанциях. Ответы на них, возможно, обрадуют не каждого: бизнес рассчитывал работать в премиум-сегменте, а покупателю нужен «эконом». Могут прилететь укоры со стороны. К примеру, в прошлом году один из европейских партнеров упрекнул нас в том, что компания ушла в лоу-кост-сегмент, и поэтому не выполнила план по одному из поднаправлений, притом что общий план от вендора был реализован в полной мере. Но дело вовсе не в сегментах, а в ожиданиях рынка. Изменись они завтра — и мы поменяемся в тот же момент. 
 
Как поступить, каждый решает сам для себя. Можно плыть и против течения, но все же с попутным ветром достичь результата гораздо проще. Благодаря тому, что мы услышали заказчиков и плавно начали менять курс, «Про-Ток» в прошлом году вырос в несколько раз и стабильно чувствует себя сегодня, в новой реальности. Компании даже не пришлось перегруппировываться: пока поставки с Запада на стопе, мы продолжаем работать с азиатскими и отечественными поставщиками. Внутри компании нет стресса, потому что фактически мало что изменилось. Просто переключили стрелку и поехали другой «колеей».
 
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Сфокусироваться на том, что контролируешь 

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Большую часть моей работы в ИТ-сфере я специализируюсь на интернет-рекламе, а именно на контекстной рекламе на платформах Яндекса. Это важное уточнение, потому что последние события в стране и мире очень интересно расставили акценты: то, что я считала своим минусом и упущением, буквально в считаные дни превратилось в плюс.
 
Речь о контекстной рекламе на площадках другой крупной корпорации, Google. Часто от коллег, конкурентов и даже некоторых клиентов слышала мнение, что работать с Google и важнее, и интереснее. «Мировой гигант, прямые выходы на глобальные рынки», — аргументы были вполне понятными. Освоить и эту платформу, поднатореть в понимании ее инструментов и механизмов пробовала не единожды, но всякий раз выходило не очень. Яндекс оставался и понятнее, и даже эстетически ближе.
 
Сейчас, когда Google все еще работает в России, но полностью ограничил возможность размещать рекламу на своих площадках, Яндекс стал для русско-язычного интернета главной рекламной платформой. Оглядываясь назад, понимаю: потрать я время, нервы, усилия, деньги на то, чтобы «впиливаться» в рекламные инструменты и площадки Google, в этих новых реалиях чувствовала бы себя, как многие мои коллеги и конкуренты, у разбитого корыта.
 
Этот кейс про многое. Про то, что не всегда надо идти на поводу у рынка и клиентов. Про то, что можно доверять компасу внутри себя. Однако глобальный, проверенный не только этим, но и другими кризисами вывод — нужно четко фокусироваться на том, что точно есть у тебя в руках. На том, чем ты действительно можешь распоряжаться, что можешь контролировать. Речь в том числе и о физической близости: банально достучаться до коллег из яндекса и решить с ними насущный вопрос проще, чем из Google. Среди прочего такой подход позволяет не расплескивать эмоции на то, чего ты никак не можешь изменить, а сосредоточиться на том, на что ты можешь влиять, в том числе чтобы минимизировать ущерб, либо найти возможности, которые не были видны раньше. С теми же рекламными платформами: паникуя от того, что «все закрыли», многие забывают, что кроме Яндекса и Google есть множество интересных ресурсов. Просто раньше они были в тени этих двух гигантов, а сейчас придут на освободившееся место и встанут как родные.
 

Говорить даже с тем, кто не готов слушать

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Как журналист, воспитанный в конце 80-х, в годы перестройки, свято чту принципы свободы слова и мнения. Открыто говорить можно и нужно не только с единомышленниками, но и с тем, кто придерживается полярной точки зрения, и даже с тем, кто не готов слушать. Эта философия легла в основу взаимодействия с общественностью при реализации масштабного проекта РУСАЛа — перестройки с фокусом на экологичность четырех алюминиевых заводов Сибири, в том числе КрАЗа.
 
Обсуждать глобальную реконструкцию производств с экологами, общественниками, блогерами мы начали задолго до появления проектной документации. Для отрасли это прецедент: есть закрепленная в законе процедура общественных слушаний. Все привыкли, что именно там проект впервые и презентуется, и обсуждается. Доходило до казусов. «А где техническая документация?» — таким был первый вопрос на встрече с техническим и общественным советами при Минэкологии края. В какой-то степени, особенно в части общения с экологами, это было определенной авантюрой. Ведь кроме «крупных мазков» — планов снести половину цехов КрАЗа и построить на этом месте два новых цеха — мы не могли показать им никакие другие параметры проекта.
 
Однако, рискнув и решившись на обсуждения, дискуссии, споры еще до разработки документации, мы очень много выиграли. Каждая из встреч — это возражения, замечания, сомнения со стороны специалистов и общественников. Все это передано разработчикам проекта, каждый из поднятых вопросов нашел ответ и решение. Сам же проект, соавторами которого, по сути, выступили в том числе и общественники, станет максимально глубоким и проработанным. Результат, который не был бы возможен без отправной точки — готовности слушать и слышать.
Не скажу, что такой подход нашел отклик у всех без исключения. Кто-то из общественников не видит никакой пользы лишь в получении информации, кому-то интересен исключительно публичный диалог. Понять это можно: у каждого свои задачи. Не могу сказать, что идея обсуждать проект еще до появления детальной документации «полетала» на все 100 %, но определенно она не провалилась, а главное — дала понятный и измеримый результат.
 
Подготовила Наталья Повольнова
 
 

 

Автор: Петр Савельев
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