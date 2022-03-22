Тяжелые производства — на хрупких плечах

Мировая промышленность переживает эпоху женского лидерства. Прекрасная половина человечества осваивает «тяжелые» отрасли, во многом опираясь на такие качества, как интуиция, эмпатия и творческое начало.

Любое производство — бизнес непростой. Гендер тут уходит на второй план: ты в первую очередь руководитель, ответственный за взятые обязательства, сроки, сохранность здоровья сотрудников. С женщины не спросят меньше только потому, что она «слабый пол»: как говорится, назвался груздем — полезай в кузов. Да и я сама поблажек за красивые глаза не жду: делаю свое дело на 150 %, а когда случаются ошибки, признаю и исправляю их.

Два года назад завод получил очень крупный и важный заказ на изготовление физкультурно-оздоровительного комплекса. Важный, потому что за этим заказчиком я ходила семь лет, но все проекты он отдавал другим. И вот свершилось! Я на эмоциональном подъеме, прикладываю максимум усилий к тому, чтобы отработать проект не просто хорошо, а идеально. Все идет как нельзя лучше, но лишь до тех пор, пока мы не отгружаем заказ на объект. Именно там выясняется, что проектировщик допустил ошибку и не выдержал размер некоторых частей физкультурного комплекса. Ошибка очень серьезная: конструкции просто не могут встать на фундамент.

Хорошо помню себя в тот момент: шок, руки опустились, эмоции из плюса резко рухнули в минус. Как я собралась? Никак — времени думать об этом не было. Просто начала устранять проблему: быстро, за три дня, вырезали новые детали и отправили их на объект. Конечно, не обошлось без дополнительных затрат — просчет проектировщика обошелся нам в полмиллиона рублей. Но тут дело не в деньгах, репутация стоит в разы больше, и я ей очень дорожу. За 10 лет работы у меня не было ни одного суда с заказчиком — и это то, что нельзя измерить никакой суммой. Поэтому и вопрос, нести дополнительные затраты или нет, не стоял.

Финалом этой истории стал мой звонок заказчику. Я извинилась за недоработку, а он ответил, что еще никто из его подрядчиков не устранял ошибки так быстро. С тех пор этот заказчик стал постоянным клиентом. Несмотря на не самый позитивный первый опыт, вместе мы построили очень много социальных объектов по Красноярскому краю. И каждый раз я стараюсь сделать больше и лучше, чем могу.

Услышать рынок и сменить «колею»