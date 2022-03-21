В Красноярске продажи сахара за две недели выросли в несколько раз

Однако Ирина Панина, замминистра сельского хозяйства края, заявила, что «несмотря на повышенный спрос на сахар-песок, не будет дефицита этого продукта».

Спрос на сахар за последние две недели вырос почти в четыре раза. Несмотря на это, сахар есть на складах, в распределительных центрах, в магазинах. Также сейчас новые партии сахара находятся в пути. Никаких предпосылок и опасений о его отсутствии в дальнейшем нет», — заверила г-жа Панина.

Федеральным правительством принято решение на запрет экспорта и о свободном импорте сахара. Предполагается, что данная мера поможет компенсировать повысившийся спрос, об этом недавно заявлял Виктор Евтухов, замминистра промышленности и торговли РФ.

Сахара у нас предостаточно. У нас нет никакого дефицита, никаких проблем с этим. Мы это доказали в 2020 году, мы это докажем сейчас. И я думаю, что в ближайшие дни спрос на этот продукт существенно сократится. Мы уже видим сокращение спроса. Думаю, нужно успокоиться и покупать столько сахара, сколько необходимо для того, чтобы комфортно существовать и вести нормальный образ жизни», — заключил г-н Евтухов.

Недавно правительство региона сообщало, что запасов сахара на складах должно хватить на две недели.

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