Ажиотажный спрос на продукты в Красноярском крае сошел на нет

В первые дни после введения санкций красноярцы активно скупали отдельные виды товаров. Теперь же спрос стабилизировался и вернулся к обычным значениям.

Жители Красноярского края перестали активно скупать крупы и консервы. Об этом на заседании регионального оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики заявил министр сельского хозяйства и торговли края Леонид Шорохов.

Ссылаясь на данные мониторинга, он заявил, что спрос на эти товары сейчас вернулся к среднему для февраля уровню.

Сохраняется спрос на сахар-песок. Однако дефицита в регионе нет. Если сахар отсутствует в каком-то магазине, то это значит, что его просто разобрали, а новые пакеты фасуются и будут выложены на полки. На прошлой неделе в регионе отгружена партия в 1 200 тонн сахара», -добавил министр.

В целом, по информации Минсельхоза, запасы основных товаров в крае соответствуют нормативам — по отдельным категориям их хватит минимум на 50 дней. При том их поставки продолжаются.

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