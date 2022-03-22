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Ажиотажный спрос на продукты в Красноярском крае сошел на нет

Ажиотажный спрос на продукты в Красноярском крае сошел на нет
Иллюстрация: сила-кузбасса.рф

В первые дни после введения санкций красноярцы активно скупали отдельные виды товаров. Теперь же спрос стабилизировался и вернулся к обычным значениям.

#МНЕНИЯ
Жители Красноярского края перестали активно скупать крупы и консервы. Об этом на заседании регионального оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики заявил министр сельского хозяйства и торговли края Леонид Шорохов.
 
Ссылаясь на данные мониторинга, он заявил, что спрос на эти товары сейчас вернулся к среднему для февраля уровню.
Сохраняется спрос на сахар-песок. Однако дефицита в регионе нет. Если сахар отсутствует в каком-то магазине, то это значит, что его просто разобрали, а новые пакеты фасуются и будут выложены на полки. На прошлой неделе в регионе отгружена партия в 1 200 тонн сахара», -добавил министр.
В целом, по информации Минсельхоза, запасы основных товаров в крае соответствуют нормативам — по отдельным категориям их хватит минимум на 50 дней. При том их поставки продолжаются.
 
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Однако Ирина Панина, замминистра сельского хозяйства края, заявила, что «несмотря на повышенный спрос на сахар-песок, не будет дефицита этого продукта».

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Дефицит кассовой ленты заставляет розничных продавцов оцифровывать и процесс выдачи чеков.

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Автор: Петр Савельев
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