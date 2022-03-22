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Вышел «женский номер» «Делового квартала»

Вышел «женский номер» «Делового квартала»
Иллюстрация: Коллаж ДК

Мартовский номер ДК традиционно посвящен женщинам в бизнесе. В это раз они рассказали редакции о том, как строили бизнес и своем видении новой реальности.

#НОВОСТИ
Женский номер, который «Деловой квартал» традиционно делает в марте, вышел из печати. Его героинями стали представительницы прекрасного пола, которые работают в самых разных отраслях бизнеса.
 
Все больше женщин сегодня можно встретить в управлении промышленными предприятиями. ДК поговорил с ними о том, как женский взгляд влияет на развитие, казалось бы, сугубо мужских компаний.
 
Другое дело кухня. Вот только, когда на ней оказывается активная и целеустремленная девушка, она (кухня) может превратиться в ресторан. Так было с героиней обложки — Надеждой Цой. Начав с дизайна интерьеров, она в итоге открыла собственное заведение. Какой путь пришлось пройти ради этого — в интервью с ресторатором.
 
Еще один спецпоект этого номера посвящен женской интуиции. Предпринимательницы рассказали ДК, как они используют это явление в бизнесе и чего оно помогает им достигать.
 
Ну и куда без красоты. В фото-проекте ДК «Театр Dream» давний и добрый партнер журнала — фотограф Татьяна Вишневская — заставила представительниц прекрасной части бизнеса показать публике своих внутренних актрис.
 
Новый номер ДК можно получить по адресной подписке, найти в ресторанах города, ПДФ-версию полистать здесь.
Автор: Петр Савельев
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