Как работает социальная инженерия или почему люди сами отдают деньги мошенникам

Люди часто отдают свои деньги мошенникам сами. Говорят, что делают это будто под гипнозом. Как не попасть в такую ситуацию и сохранить свои средства?

Сергей Журавлев, управляющий красноярским отеделением Банка России

На самом деле определить, что с вами общается мошенник, можно даже по самым простым признакам. Собеседник активно использует ваше чувство страха потерять деньги или играет на жажде наживы. При этом от вас требуют срочного принятия решения и совершения определенных действий.

Расскажу достаточно типичный случай. Мужчине позвонили из банка, где он обслуживается, назвали его имя и попросили подтвердить, что он сейчас оформляет кредит на миллион рублей. А он действительно накануне общался с сотрудником банка, собирался взять кредит на машину, узнавал условия, правда сумма его интересовала другая. Но разговор продолжился, и «сотрудник банка» сообщил, что если этот человек, назовем его Виктор, не сам сейчас оформляет кредит, то это делают мошенники от его имени, поэтому надо срочно принять меры. Виктору присылают ссылку на приложение, которое якобы нужно скачать, чтобы защитить данные и остановить мошенников. Виктор в панике, но будучи человеком, быстро принимающим решения, он тут же скачивает приложение. Затем этот псевдосотрудник банка просит назвать код из СМС, еще какие-то данные, пароли, все это Виктор делает, думая, что пытается уйти от нависшей угрозы. Дальше «сотрудник банка» сообщает ему, что все тщетно, к сожалению банк успел выдать Виктору кредит, но благодаря тому, что все делается оперативно, мошенники еще не получили доступ к деньгам. И чтобы точно защитить деньги, Виктор должен срочно снять их в банкомате и перевести на безопасный счет в банке-партнере. Виктор побежал к банкомату, снял все деньги и положил их в другой банкомат. Даже поехал на такси к нему и все под диктовку этого «сотрудника банка». И номер счета, куда надо положить Виктору продиктовали. Когда все деньги были зачислены на «безопасный счет», лжесотрудник банка велел Виктору ждать следующего звонка с инструкцией, как закрыть кредит. Понятно, что не дождавшись звонка на следующий день, Виктора стали посещать неприятные сомнения. Он позвонил в банк, там ему сказали, что вчера он действительно взял кредит, а про «безопасный» счет там ничего не знают.

В этом случае были использованы приемы и уловки социальной инженерии. Мошенники подготовились к разговору, узнали ФИО своей жертвы, банк обслуживания. Эту информацию злоумышленники, скорее всего, получили в результате утечки персональных данных. Осторожнее! С этой информацией надо обращаться аккуратно, не раздавать ее везде. Возможно, мошенники узнали, что у Виктора есть предварительно одобренный кредит. Сейчас есть возможность оформить кредит удаленно — но для этого мошенникам надо было взломать онлайн-банк Виктора. Именно для этого они убедили его скачать приложение, которое открыло мошенникам удаленный доступ к его личному кабинету на сайте банка.

К сожалению, Виктору остается винить самого себя. Ведь все происходило с его согласия, его никто не принуждал и не заставлял. Мошенники оказались предусмотрительными, их даже найти непросто в такой ситуации. Если бы Виктор им перевел деньги, можно было бы зацепиться за реквизиты счета, а так он под диктовку вбил номер счета в банкомате. И уж точно не запомнил эти цифры.

Я рассказал вам схему с кредитом, но необязательно здесь может фигурировать кредит, это могут быть и деньги с текущего счета, которые человек снял и пошел в банкомат зачислять на «безопасный счет».

Запомнить надо основное правило: если вам звонят из банка и пугают, что ваши деньги вот-вот украдут, нужно положить трубку и перезвонить в банк. Номер телефона можно найти на обратной стороне любой карты банка. Набрать цифры надо вручную. Нельзя перезванивать по телефону, с которого вам только что звонили. В этом случае вы снова попадете к тем же мошенникам.

И ни в коем случае не надо спешить. Если банк выявляет подозрительную операцию, он приостанавливает ее на два дня. Этого времени достаточно, чтобы дойти до офиса банка и все выяснить. А вот злоумышленники обязательно будут торопить, ведь в спешке вы можете принять неверное решение.

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