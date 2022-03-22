Как работает социальная инженерия или почему люди сами отдают деньги мошенникам
Люди часто отдают свои деньги мошенникам сами. Говорят, что делают это будто под гипнозом. Как не попасть в такую ситуацию и сохранить свои средства?
DK.ru вместе с управляющим Отделением Красноярск Банка России Сергеем Журавлевым начинает ликбез по кибербезопасности. Какими уловками пользуются мошенники и как не попасть впросак?
Банк России предупредил красноярцев об активизации кибермошенников
В 2021 году жители Красноярского края пожаловались в Центробанк на 164 случая мошенничества, 97 жалоб касались кибермошенничества: дистанционном оформлении кредитов с выводом средств на «левые» счета.
Стоматологи-мошенники активизировались в Красноярске
Если верить главному по правам потребителя в крае, они применяют схемы, о которых в городе уже давно не слышали.
Компьютерные мошенники стали «косить» под ФСБ
Об опасной интернет-рассылке предупредил депутат Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев. Он получил фишинговое сообщение на электронную почту.