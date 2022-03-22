«Телега на ходу»: какой мессенджер выбирают красноярские предприниматели

Представители различных отраслей бизнеса рассказали DK.RU о том, где они сейчас выстраивают свои рабочие (и не только) коммуникации.

Вчера стало известно, что Telegram в России впервые в истории обогнал WhatsApp по популярности. Конечно, без реакций на блокировку Instagram и Facebook, а также вероятность, что аналогичная судьба постигнет YouTube и WhatsApp, тут не обошлось. Однако все ли поддались этому — вопрос. DK.RU решил выяснить, где сейчас сосредоточены основные коммуникации красноярских предпринимателей.

Татьяна Андреева, основатель сети образовательных центров «Умка»

Все мои мессенджеры остались: рабочие, семейные и дружеские группы в старом добром Viber. В WhatsApp остались рабочие и партнёрские переписки. Instagram и Facebook смотрю и веду через VPN — очень жалко бросать родную аудиторию.

Начала активно пользоваться Telegram, но пока присматриваюсь — пытаюсь расшевелить аудиторию. Перевели туда наши группы по «Умка школе» и форум «108 родителей» — это ключевое событие и очень важная площадка для обмена опытом и повышения своей энергии, знаний, компетенций. Сама веду чат для руководителей на своей школе управленческой магии в Telegram. Пока логики какой-то нет. Возобновила свой аккаунт в VK, но пока веду через силу.

Максим Багаев, со-основатель сети «ТехноМакс»

Первым мессенджером, который стал популярным у нас в компании был Viber. Поэтому традиционно часть рабочих групп всегда находилась там. Тем не менее, мы использовали и другие: WhatsApp для связи с москвичами, а WeChat — с китайцами. Но в последние два года мы активно переезжаем в Telegram — переводим туда все рабочие коммуникации (кроме Китая).

Наш опыт показывает, что Telegram очень удобен и с точки зрения публикации, и с точки зрения потребления контента. Поэтому, полагаю, что большая часть аудитории, перекочевавшей сейчас из Instagram и Facebook в Telegram и VK, возвращаться на костыли от Meta уже не захочет.

Анна Прохорова, эксперт по коммуникациям

Раньше все мои оперативные коммуникации были сосредоточены в WhatsApp. Остальные мессенджеры использовались ситуативно и только по каким-то своим направлениям. Сейчас они максимально распределились между тем же WhatsApp и Telegram — в пропорции примерно 50/50.

Полностью перейти в Telegram я пока не решаюсь. Дело в том, что мне крайне важна оперативность и, соответственно, скорость, а в этом мессенджере я еще не до конца разобралась и поэтому временами теряюсь, что тормозит процессы. Так что пока учусь и осваиваюсь.

Эмоциональные же коммуникации, которые раньше были сосредоточены в Instagram сейчас перекочевывают в VK. Как и прежде, я не успеваю отвечать всем, но по мере возможности делаю это и там.

Дмитрий Полуянов, основатель компании «Максбонус»

Набор моих мессенджеров никак не изменился. Я пользуюсь Telegram, WhatsApp, Viber, мессенджером в VK, а также мессенджером Fb — в этой соцсети осталось много знакомых, которые не имеют моего номера телефона и при необходимости пообщаться или что-то отправить, используют этот канал коммуникации.