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Центробанк понизил и ограничил эквайринговые комиссии

Центробанк понизил и ограничил эквайринговые комиссии
Иллюстрация: pixabay.com

Новая норма будет действовать для компаний, торгующих социально значимыми товарами и услугами.

#НОВОСТИ
Эквайринговые комиссии в России не будут превышать 1%. Такое решение принял Банк России, сообщается в телеграм-канале регулятора.
Такая ставка будет действовать для компаний оказывающих социально значимые услуги или торгующих подобными товарами. В частности, к таковым ЦБ относит продавцов:
  • продуктов, еды, потребительских товаров и товаров повседневного спроса;
  • топлива;
  • медицинских изделий и лекарственных препаратов.
Из сегмента услуг в список вошли компании:
  • связи;
  • ЖКХ;
  • медицины;
  • образования;
  • культуры;
  • туризма;
  • перевозки пассажиров.
Действовать новая норма будет с 18 апреля до 31 августа 2022 года.
Эта мера вводится, чтобы в текущих экономических условиях дать возможность бизнесу за счет снижения издержек перестроить свою логистику и процессы», — поясняет свое решение Центробанк.
Сейчас эквайринговые комиссии варьируются в диапазоне 1,2-2,2% от суммы в чеке — все зависело от типа деятельности компании и банка.
 
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Автор: Петр Савельев
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