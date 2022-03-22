Центробанк понизил и ограничил эквайринговые комиссии

Новая норма будет действовать для компаний, торгующих социально значимыми товарами и услугами.

Эквайринговые комиссии в России не будут превышать 1%. Такое решение принял Банк России, сообщается в телеграм-канале регулятора.

Такая ставка будет действовать для компаний оказывающих социально значимые услуги или торгующих подобными товарами. В частности, к таковым ЦБ относит продавцов:

продуктов, еды, потребительских товаров и товаров повседневного спроса;

топлива;

медицинских изделий и лекарственных препаратов.

Из сегмента услуг в список вошли компании:

связи;

ЖКХ;

медицины;

образования;

культуры;

туризма;

перевозки пассажиров.

Действовать новая норма будет с 18 апреля до 31 августа 2022 года.

Эта мера вводится, чтобы в текущих экономических условиях дать возможность бизнесу за счет снижения издержек перестроить свою логистику и процессы», — поясняет свое решение Центробанк.

Сейчас эквайринговые комиссии варьируются в диапазоне 1,2-2,2% от суммы в чеке — все зависело от типа деятельности компании и банка.

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