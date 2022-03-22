Центробанк понизил и ограничил эквайринговые комиссии
Новая норма будет действовать для компаний, торгующих социально значимыми товарами и услугами.
Эквайринговые комиссии в России не будут превышать 1%. Такое решение принял Банк России, сообщается в телеграм-канале регулятора.
Такая ставка будет действовать для компаний оказывающих социально значимые услуги или торгующих подобными товарами. В частности, к таковым ЦБ относит продавцов:
- продуктов, еды, потребительских товаров и товаров повседневного спроса;
- топлива;
- медицинских изделий и лекарственных препаратов.
Из сегмента услуг в список вошли компании:
- связи;
- ЖКХ;
- медицины;
- образования;
- культуры;
- туризма;
- перевозки пассажиров.
Действовать новая норма будет с 18 апреля до 31 августа 2022 года.
Эта мера вводится, чтобы в текущих экономических условиях дать возможность бизнесу за счет снижения издержек перестроить свою логистику и процессы», — поясняет свое решение Центробанк.
Сейчас эквайринговые комиссии варьируются в диапазоне 1,2-2,2% от суммы в чеке — все зависело от типа деятельности компании и банка.
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