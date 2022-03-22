Господдержку малого и среднего бизнеса адаптируют под сегодняшние условия

Малый и средний бизнес России оказался в сложных условиях. И без мер поддержки ему не обойтись.

По оценкам экспертов, сегодня малый и средний бизнес России оказался в условиях, сопоставимых по масштабам с теми, что были в 2020 году. И без мер поддержки государства и финансовых институтов не обойтись.

Экономика страны находится в непростой ситуации, которая отражается прежде всего на малом и среднем предпринимательстве. По масштабам мы сравниваем ее с пандемией 2020 года. А учитывая уязвимость сегмента МСБ, можно сказать, что его поддержка на уровне государства сегодня имеет первостепенное значение», — говорит заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае Сергей Демешко.

Апелляция к пандемии 2020-го актуальна еще и в том плане, что именно в этом периоде обкатали основные принципы и подходы к господдержке МСБ. Те меры, которые были запущены, спасли целые отрасли, о чем свидетельствуют данные индекса RSBI — исследования, которое совместно с ПСБ проводит «ОПОРА России». По словам регионального директора ПСБ в Красноярске Константина Безматерных, на старте пандемии индекс деловой активности достиг своих минимальных значений из-за введенных тогда ограничений, однако запуск мер господдержки позволил стабилизировать ситуацию.

По нашим исследованиям, 66 % представителей малого и среднего бизнеса в Красноярском крае по итогу 2021 года оказались прибыльными,18 % закончили год без убытков. Рост числа прибыльных компаний говорит об адаптации предпринимателей к новым условиям и об эффективности мер господдержки», — отметил Константин Безматерных в рамках съезда лидеров «ОПОРЫ России» в Красноярске.

Банки обеспечивают доступ к финансовым ресурсам как для оперативной деятельности, так и для развития. К примеру, ПСБ расширяет меры поддержки МСБ, являясь активным участником и проводником. Банк готов рассматривать предоставление кредитных каникул клиентам в рамках собственной программы поддержки предпринимательства, оперативно консультировать клиентов по возникающим вопросам, о чем представители банка говорили на круглом столе «Меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства» в рамках съезда. Круглый стол стал площадкой для обсуждения мер поддержки бизнеса в период санкций — банковское сообщество, представители власти, «ОПОРА России» и бизнесмены вступили в диалог.

ПСБ оперативно реагирует на меняющиеся экономические условия и предлагает своим клиентам различные решения для поддержания объемов и развития своего бизнеса. Мы продолжаем выдавать онлайн-кредиты „Без бумаг. Оборотный“ и „Без бумаг. Контрактный“. Если „Оборотный“ — это льготный кредит на любые бизнес-цели, то „Контрактный“ выдается на исполнение госконтракта по 44-ФЗ. Данные безбумажные кредиты объединяют простота и оперативность их получения, бумаги и справки от клиента не требуются.

Также банк продолжает реализовывать проекты государственно-частного партнерства и концессий. Это перспективное направление позволяет бизнесу не только развиваться в рамках сотрудничества с субъектами РФ или муниципальными образованиями, но и получать городу или региону новые, современные объекты социального значения, например сады или учреждения по оказанию медицинской помощи», — резюмировал Константин Безматерных.