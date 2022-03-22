«Командор» улучшит производительность труда. Начнут с кулинарии

Крупная торговая есть «Командор» планирует повысить производительность труда с помощью участия в нацпроектах. Одним из таких стал проект «Производительность труда».

Об этом рассказали в пресс-службе агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

Реализация проекта начнется с холодного цеха кулинарного производства. Он имеет длинный цикл, поэтому считается одним из самых сложных цехов: включает в себя подготовку сырья, производство полуфабрикатов, а также сборку многокомпонентной готовой продукции.

«Мы делаем здесь порядка 176 наименований продукции. В среднем в сутки мы производим 1,3 тонны продукции, в будущем планируем увеличить этот показатель до 1,5 тонн. На первом этапе мы рассчитываем улучшить производительность на 15%. Затем будем анализировать полученные результаты и не планируем останавливаться на достигнутом», — рассказала Светлана Пирогова, директор собственного производства торговой сети «Командор».

В реализации проекта поддержку предприятию окажут эксперты регионального центра компетенций. Они будут обучать персонал и сформируют систему, которая позволит донести до руководства их идеи о том, как усовершенствовать производство. Лучшие будут внедряться в работу.

Отметим, «Производительность руда» — национальный проект, целью которого является обеспечение к 2024 году темпов роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.

Ранее DK.RU сообщал, что Красноярский ритейл переходит на электронные чеки. Такое решение было принято из-за дефициты кассовой ленты.

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