Красноярцы хотят обучаться за счет работодателя
Востребованными опциями компенсации у земляков являются — ДМС, обучение за счет компании, бесплатное питание и путевки на курорт — установили аналитики SuperJob.
Опрос проводился 25 февраля — 18 марта 2022.
На первом месте по востребованности оплачиваемый полис ДМС — его выбрали бы 47% красноярцев.
Обучение за счет компании занимает второе место в приоритетах — это важно для 42% опрошенных горожан.
28% предпочли выбрать «бесплатное питание» или компенсацию за обеды, такая же часть респондентов выбрала «частичную оплату отпускных расходов».
Каждый четвертый респондент (25%) выбрал «предоставление беспроцентной ссуды от работодателя».
Каждый пятый (20%) — оплату спортклуба или бассейна.
«Дополнительные дни к отпуску» выбрали бы 23% респондентов.
«Оплату проезда в общественном транспорте» и/или «возможность пользоваться служебным транспортом» — по 17%.
Каждый десятый хочет получить компенсацию расходов на мобильную связь.
4% хотели бы иметь возможность возможности приобрести продукцию компании-работодателя со скидкой.
Подарки к праздникам хотят получать 4% респондентов.
Оплачиваемое ДМС чаще всего предпочитают женщины (48% против 42% среди мужчин) и респонденты с доходом свыше 80 тыс. рублей (52%).
Обучение за счет компании наиболее актуально для молодежи до 34 лет (50%).
Бесплатное питание, возможность получения беспроцентной ссуды и наличие служебного транспорта чаще выбирают мужчины.
Льготные путевки, несколько дополнительных дней отпуска в год, оплату спортклуба и общественного транспорта — больше интересуют женщин.
Компенсация расходов на обеды, общественный транспорт и мобильную связь важнее для респондентов с доходом <50 тыс. рублей.
Cлужебный транспорт и частичная оплата отпускных расходов — для респондентов, зарабатывающих >80 тыс. рублей.
Читайте далее
-
РУСАЛ направил 11,6 млрд рублей в 2021 году на социальные программы
РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, подводит итоги социальной программы.11.01.2022Новости ДККрасноярск
-
Жанна Дорошенко: наша специальность — здоровая семья
В этом году сети поликлиник «Сантем» исполнилось пять лет. Это значимое событие не только для команды, которая ежедневно оказывает медицинскую помощь красноярцам, но и для всего города в целом.29.12.2021Новости ДККрасноярск
-
«В регионах денег стало меньше». Количество жалоб на медпомощь по ОМС выросло в два раза
Россияне говорят об ухудшении ситуации по сравнению с допандемийным периодом, а эксперты отмечают негативную динамику и в качестве, и в доступности медицинских услуг в регионах — из-за реформы ОМС.14.12.2021Новости ДКЕкатеринбург
-
Жители регионов, как крепостные, привязаны к своим больницам. Но лечиться можно в столицах
«10 лет федеральные клиники съедали бюджеты регионов. Уехал пациент — уехали деньги. Это в прошлом». Рассказываем про уникальные медцентры Санкт-Петербурга: как туда попасть и что там можно вылечить.02.12.2021Новости ДКЕкатеринбург