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Красноярцы хотят обучаться за счет работодателя

Красноярцы хотят обучаться за счет работодателя
Иллюстрация: expert.ru.com

Востребованными опциями компенсации у земляков являются — ДМС, обучение за счет компании, бесплатное питание и путевки на курорт — установили аналитики SuperJob.

#МНЕНИЯ

Опрос проводился 25 февраля — 18 марта 2022.

На первом месте по востребованности оплачиваемый полис ДМС — его выбрали бы 47% красноярцев.

Обучение за счет компании занимает второе место в приоритетах — это важно для 42% опрошенных горожан.

28% предпочли выбрать «бесплатное питание» или компенсацию за обеды, такая же часть респондентов выбрала «частичную оплату отпускных расходов».

Каждый четвертый респондент (25%) выбрал «предоставление беспроцентной ссуды от работодателя».

Каждый пятый (20%) — оплату спортклуба или бассейна.

«Дополнительные дни к отпуску» выбрали бы 23% респондентов.

«Оплату проезда в общественном транспорте» и/или «возможность пользоваться служебным транспортом» — по 17%.

Каждый десятый хочет получить компенсацию расходов на мобильную связь.

4% хотели бы иметь возможность возможности приобрести продукцию компании-работодателя со скидкой.

Подарки к праздникам хотят получать 4% респондентов.

Оплачиваемое ДМС чаще всего предпочитают женщины (48% против 42% среди мужчин) и респонденты с доходом свыше 80 тыс. рублей (52%).

Обучение за счет компании наиболее актуально для молодежи до 34 лет (50%).

Бесплатное питание, возможность получения беспроцентной ссуды и наличие служебного транспорта чаще выбирают мужчины.

Льготные путевки, несколько дополнительных дней отпуска в год, оплату спортклуба и общественного транспорта — больше интересуют женщин.

Компенсация расходов на обеды, общественный транспорт и мобильную связь важнее для респондентов с доходом <50 тыс. рублей.

Cлужебный транспорт и частичная оплата отпускных расходов — для респондентов, зарабатывающих >80 тыс. рублей.

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Автор: Петр Савельев
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