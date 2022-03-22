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Дорогу, разгружающую Пашенный, начнут строить в 2022

Дорогу, разгружающую Пашенный, начнут строить в 2022
Иллюстрация: Yandex

Строительство дороги в микрорайоне Пашенный с выездом на Николаевский мост начнется в текущем году.

#НОВОСТИ

Об этом заявил Сергей Еремин, мэр Красноярска, во время сессии Горсовета. О необходимости строительства этой трассы говорится давно, с каждым годом автомобильные пробки в Пашенном все плотнее. Благодаря новой дороге, появится быстрый выезд на Николаевский мост.

Мэр сообщил, что уже в 2022 году начнется выкуп земель, которые находятся на территории запроектированного объекта. Это приблизительно 13 участков. При этом Сергей Еремин отметил, что на объект можно будет зайти уже в текущем году, работая на тех участках, которые не нуждаются в выкупе. Для этого уже в первом полугодии определят и подрядчика — компанию, которая возьмется за реализацию проекта.

Завершить строительство дороги должны в 2023 году.

Добавим, сегодня на сессии Горсовета мэр города выступил с отчетным докладом, охватив четыре года своей деятельности. Выступление градоначальника было одним из самых интерактивных в истории отчетных форматов власти. Мэр ответил на 50 вопросов от депутатов Горсовета.

Автор: Петр Савельев
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