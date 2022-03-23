В Красноярском крае запретили движение по 62 мостам. Опасно

Ограничение касается машин, масса которых, больше допустимой для этих сооружений. Действовать оно будет почти год.

В Красноярском крае ряд мостов закрыли для проезда транспорта, масса которого превышает грузоподъемность этих сооружений. Соответствующий приказ подписали в региональном Минтрансе.

Ограничение вводится в связи с выявлением дефектов и повреждений на мостах, недопустимых по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», — пояснили вое решение чиновники.

Всего под ограничение попало 62 моста в 26 районах края. Их грузоподъемность варьируется от 0,5 до 40 тонн. Полный список здесь .

В течение суток у каждого такого сооружения появятся соответствующие дорожные знаки. Действовать запрет будет 28 февраля 2023 года.

Напомним, что летом 2020 года в Красноярском крае дождями смыло три автомобильных моста: один в Курагинском районе и еще два в Ермаковском и Партизанском.

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