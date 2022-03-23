«Читай-город» повышает цены на книги. А что другие магазины?

Изменение цен в крупной книжной сети страны «Читай-город» произойдет 28 марта. До этого времени продукцию магазина можно купить по старой цене. Насколько именно подорожают книги, пока неизвестно.

Ценники пришлось сменить из-за роста стоимости краски и бумаги.

Другие книжные магазины отмечают, что в ближайшее время ценник может вырасти у издательств из-за роста цен на бумагу, однако свою наценку торговые площадки пока увеличивать не планируют.

«Есть цена поставщика, которую ставит издательство. Есть наша наценка. Ценник может расти. Но пока мы нашу наценку поднимать не будем в течение года. Издательства сообщили, что цена может подняться на10-15%. Но это касается, в основном, типографии. Сейчас в России кризис производства бумаги, у нас много бумаги импортной», — рассказали DK.RU в книжном магазине «Бакен».

Ранее DK.RU сообщало, что в Красноярске выросли продажи сахара. В правительстве края заявили, что несмотря на высокий спрос, дефицита этого продукта в крае не будет.

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