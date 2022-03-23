Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 22.03
104,68
115,60
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Читай-город» повышает цены на книги. А что другие магазины?

«Читай-город» повышает цены на книги. А что другие магазины?
Иллюстрация: pixabay.com

Изменение цен в крупной книжной сети страны «Читай-город» произойдет 28 марта. До этого времени продукцию магазина можно купить по старой цене. Насколько именно подорожают книги, пока неизвестно.

#НОВОСТИ

Ценники пришлось сменить из-за роста стоимости краски и бумаги. 

Другие книжные магазины отмечают, что в ближайшее время ценник может вырасти у издательств из-за роста цен на бумагу, однако свою наценку торговые площадки пока увеличивать не планируют.

«Есть цена поставщика, которую ставит издательство. Есть наша наценка. Ценник может расти. Но пока мы нашу наценку поднимать не будем в течение года. Издательства сообщили, что цена может подняться на10-15%. Но это касается, в основном, типографии. Сейчас в России кризис производства бумаги, у нас много бумаги импортной», — рассказали DK.RU в книжном магазине «Бакен».

Ранее DK.RU сообщало, что в Красноярске выросли продажи сахара. В правительстве края заявили, что несмотря на высокий спрос, дефицита этого продукта в крае не будет.

 

Читайте также:

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Не «Бристолем» единым. В Красноярск заходит сеть «Красное&Белое»Не «Бристолем» единым. В Красноярск заходит сеть «Красное&Белое»
  • Красноярский ритейл переходит на электронные чекиКрасноярский ритейл переходит на электронные чеки
  • Весна наступает: Красноярск ожидают дождиВесна наступает: Красноярск ожидают дожди
  • В Красноярске зафиксирован ажиотажный спрос на прокладки и тампоныВ Красноярске зафиксирован ажиотажный спрос на прокладки и тампоны
  • Надежда Цой: Семейный бизнес — это круто!»Надежда Цой: Семейный бизнес — это круто!»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.