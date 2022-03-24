Вышли на сцену
Фотопроект Театр Dream — увлекательное путешествие за кулисы театра. В каждой женщине живет актриса. Четыре героини позволили своим внутренним актрисам проявиться и предстать перед публикой.
Автором проекта вновь выступила Татьяна Вишневская — талантливый фотохудожник, чьи творческие эксперименты сродни магическим трансформациям.
Визуализировали образы Юлия Баженова (мастер по волосам) и Катерина Мельникова (мейк).
Продюсер — Екатерина Гармаш.
Партнером проекта стали Красноярский музыкальный театр и рекламно-производственная компания «Решение».
Ольга Тубольцева (адвокат)
в образе кельтской волшебницы Морганы — покровительницы дерзких и творческих людей.
Юлия Усатова
(основатель рекламно-производственной компании «Решение»)
(основатель рекламно-производственной компании «Решение»)
в образе Леди Ампир — выдуманный, волшебный образ влиятельной, дерзкой, обворожительной женщины, чьи чары сокрушительны,
а замыслы — безграничны.
Людмила Максимец (диагност, визионер)
в образе пленительной кокетливой Коломбины — архетипический театральный персонаж.
Надежда Кармаева
(солистка Красноярского музыкального театра)
в образе Лорины де Марель (роман Ги де Мопассана «Милый друг») — остроумная, привлекательная, самостоятельная юная девушка, давшая Жоржу Дюруа прозвище «милый друг».