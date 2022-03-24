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Вышли на сцену

Вышли на сцену
Иллюстрация: Freepik.com

Фотопроект Театр Dream — увлекательное путешествие за кулисы театра. В каждой женщине живет актриса. Четыре героини позволили своим внутренним актрисам проявиться и предстать перед публикой.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Автором проекта вновь выступила Татьяна Вишневская — талантливый фотохудожник, чьи творческие эксперименты сродни магическим трансформациям. 
 
Визуализировали образы Юлия Баженова (мастер по волосам) и Катерина Мельникова (мейк). 
 
Продюсер — Екатерина Гармаш.
 
Партнером проекта стали Красноярский музыкальный театр и рекламно-производственная компания «Решение».
 

Ольга Тубольцева (адвокат)
в образе кельтской волшебницы Морганы — покровительницы дерзких и творческих людей.

Вышли на сцену 1
 
 
Юлия Усатова
(основатель рекламно-производственной компании «Решение»)
в образе Леди Ампир — выдуманный, волшебный образ влиятельной, дерзкой, обворожительной женщины, чьи чары сокрушительны, 
а замыслы — безграничны.
 
Вышли на сцену 2
 
 
Людмила Максимец (диагност, визионер)
в образе пленительной кокетливой Коломбины — архетипический театральный персонаж.
 
Вышли на сцену 3
 
 
Надежда Кармаева
(солистка Красноярского музыкального театра) 
в образе Лорины де Марель (роман Ги де Мопассана «Милый друг») — остроумная, привлекательная, самостоятельная юная девушка, давшая Жоржу Дюруа прозвище «милый друг».
 
Вышли на сцену 4
 
 
Вышли на сцену 5               Вышли на сцену 6
 
 
 
Автор: Петр Савельев
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