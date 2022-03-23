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Депутат ЗС Красноярского края купил казино «Оракул» в «Азов-сити» за 102 млн рублей

Депутат ЗС Красноярского края купил казино «Оракул» в «Азов-сити» за 102 млн рублей
Иллюстрация: business-gazeta.ru

Алексей Бойков, депутат Заксобрания Красноярского края от ЛДПР, выиграл торги по продаже имущества обанкротившейся компании, предложив за десять объектов около $1 млн.

#НОВОСТИ

Г-н Кондратьев, конкурсный управляющий ООО «Роял тайм групп», завершил торги по продаже имущества в бывшей игорной зоне «Азов-сити» на границе Краснодарского края и Ростовской области.

Алексей Бойков, депутат Заксобрания Красноярского края от ЛДПР, и по совместительству — предпринимательАлексей Бойков, депутат Заксобрания Красноярского края от ЛДПР, и по совместительству — предприниматель, 10 марта стал победителем торгов, предложив за лот, состоящий из десяти объектов, 102 млн рублей — данная информация зафиксирована в едином федеральном реестре сведений о банкротстве, — пишет «КоммерсантЪ».

Лот включает два здания игорного заведения «Оракул» площадью 1,4 тыс. кв. м и 2,4 тыс. кв. м, плюс — четырехэтажную гостиницу 7,8 тыс. кв. м.

Кроме того, на торги было выставлено незавершенное строение (10 тыс. кв. м), дизельная электростанция, здание биологической очистки, трансформаторная и канализационная насосная подстанции, котельная и нежилое здание. Основные объекты находились в залоге у банка «Ак барс».

Справка

Рашид Таймасов несколько лет судился с властями Краснодарского края, но проигралКазино «Оракул» открылось в первой игорной зоне России «Азов-Сити» Краснодарского края в 2010 году. Бенефициарами бизнеса (ООО «Роял Тайм» и ООО «Роял Тайм групп») являлись семья Рашида Таймасова и его бизнес-партнер Игорь Корольков (оба предпринимателя связаны с казанской строительной группой «Сувар»). Но 31 декабря 2018-го зона «Азов-Сити» была закрыта, вместо нее создана новая — на территории олимпийских объектов в Сочи. Добил ситуацию крах Татфондбанка и Интехбанка, финансировавших проект. Три очереди казино и построенная позже гостиница в «Азов-Сити», в которые вложено 2,3 млрд рублей, остались пустовать.

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Автор: Петр Савельев
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