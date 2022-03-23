Три золотодобывающие компании Красноярского края могут лишить лицензии

Причина отзыва лицензий — нарушение экологического законодательства. Речь идет о загрязнении рек.

Об этом заявили с минэкологии региона по итогам проверок. В настоящее время золотодобытчики компании получили уведомления о недопустимости нарушения природоохранного законодательства. Это три компании — ООО «Саянская золотодобывающая компания» (Курагинский район), ЗАО ЗК «Северная» (Северо-Енисейский район) и ООО «Среднеманское» (Партизанский район).

Если в течение полугода нарушения не будут устранены, их лишат лицензии, то есть деятельность придется прекратить.

В ходе проверок было выявлено, что старатели не имели разрешительной документации на право пользования водным объектом, сбрасывали в реки сточные воды, что привело к превышению концентрации загрязняющих веществ.